Awa Fam, elegida en el número tres del draft de la WNBA: "Estar aquí es un sueño que tengo desde los 12 años"

La historia del baloncesto español suma un nuevo capítulo dorado fuera de nuestras fronteras. Awa Fam ha irrumpido con fuerza en el panorama internacional tras ser elegida en el número tres del draft de la WNBA, un hito sin precedentes para una jugadora española. No llegará sola a la élite de Estados Unidos, pero sin duda lo hará con el cartel de futura estrella mundial.

Nada más escuchar su nombre, lapívot del Valencia Basket no ocultó la emoción por cumplir un objetivo que llevaba años persiguiendo. “Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso”, afirmó.

La jugadora española, que recalará en las Seattle Storm, se convirtió además en la primera jugadora no estadounidense seleccionada en este draft, confirmando su proyección como uno de los grandes talentos emergentes del baloncesto europeo.

Awa Fam, con los colores del que será su equipo en la WNBA. / Seattle Storm

Con apenas 19 años, Fam afronta el salto a la mejor liga del mundo con una mezcla de ambición y madurez poco habitual para su edad. “Quiero ser yo misma y seguir creciendo. Sé que soy joven, tengo 19 años, y llegaré a la WNBA con solo 20, pero también sé que soy madura”.

La pívot dejó claro que su mentalidad será clave en esta nueva etapa, en la que no solo buscará minutos, sino también aprendizaje. “Voy a asumir responsabilidades, dar lo mejor de mí y, sobre todo, aprender, también de las jugadoras más experimentadas”. El tiempo dirá, pero cualidades tiene de sobra para triunfar también en la WNBA y poder liderar desde la pintura la selección española.

Otro hito histórico para el baloncesto español

La elección de Awa Fam no solo supone un logro individual, sino también un salto cualitativo para el baloncesto nacional. Su tercer puesto iguala el mejor registro histórico de un español en un draft, empatando con Pau Gasol en la NBA y superando otras referencias recientes. De este modo, Fam deja atrás el 5º puesto logrado por Ricky Rubio en 2009 y el número 15º alcanzado por su compañera Raquel Carrera en 2021 en la propia WNBA.

Raquel Carrera, antes del último partido en el Roig Arena ante el Cadí la Seu. / M. A. Polo / VBC

Su irrupción confirma una tendencia al alza del talento español, tanto en categoría masculina como femenina, y abre la puerta a una nueva generación que ya no solo sueña con cruzar el Atlántico, sino con hacerlo por la puerta grande.

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