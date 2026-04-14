Awa Fam hace historia en el draft de la WNBA

Awa Fam ha cumplido su objetivo. “Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años” afirmaba la pívot nacida en Santa Pola después de conseguir la mejor marca de la historia de España en el draft de la WNBA. Con 19 años, llega a la mejor liga del mundo del baloncesto femenino. Las Seattle Storm han utilizado la elección del nº3 del draft para elegir a la que aún es jugadora del Valencia Basket. La jugadora valenciana combinará el año que viene la WNBA con la liga Project B, que ha pagado recientemente su cláusula de rescisión al club taronja. Pero juventud no es sinónimo de inexperiencia. Fam alcanzó en enero de 2026 los 100 partidos oficiales con el Valencia Basket, destacando 62 partidos en la Liga Femenina Endesa, 22 en la EuroLiga y 5 en EuroCup. La jugadora española ha sido partícipe de 5 de los 10 títulos del Valencia Basket: dos Ligas (22-23 y 23-24), dos Copas (23-24 y 25/26) y una Supercopa de la LF Endesa (23-24). Iguala el tercer puesto de Pau Gasol como la mejor marca de un jugador español en un draft estadounidense, siendo la primera extranjera en ser elegida durante la ceremonia de este año.

Awa Fam después de ser elegida en el draft / instagram

La valenciana empezó a jugar con 8 años en el CD Polanens. Con 13 años la fichó el Valencia Basket. Con Fam en las categorías inferiores, llegaron los primeros triunfos en los equipos de l’Alqueria hasta su debut con el primer equipo. En diciembre de 2021 se convirtió en la jugadora más joven del club en disputar un partido oficial con el Valencia Basket, superando a Pablo Pérez, que contaba con el récord anterior con el equipo masculino. Durante la temporada pasada, Fam fue cedida al Gernika KESB para regresar al Valencia Basket con un rol importante dentro del equipo Rubén Burgos. Con la selección española ha logrado una plata en el Eurobasket. “Quiero ser yo misma y seguir creciendo. Voy a asumir responsabilidades y dar lo mejor de mí” declaraba la pívot tras ser elegida.

España gana importancia en la WNBA

La pívot taronja llega a la WNBA a la cabeza del trío de españolas que han participado este año en el draft. Iyana Martín y Marta Suárez han sido seleccionadas en los puestos 7 y 15 respectivamente. Las 3 jugadoras componen el podio femenino de jugadoras elegidas en un puesto más alto en el draft de la WNBA. Fam y Suárez han elogiado el gran nivel de la liga estadounidense y afirman que llegar hasta aquí representando a España “es algo precioso”

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Las Seattle Storm se hacen con una pívot de 1’92 con renombre mundial. La ciudad sigue luchando por conseguir una franquicia en la NBA masculina y con la elección de Awa Fam consigue aumentar su mercado internacional.