Dos talentos de la cantera del Valencia CF, directos a la selección sub-17
Iker Herrera y Marc Martínez son convocados por España y ya se acercan al Europeo y Mundial de la categoría
Javier Bengoa
Aunque el Valencia CF no se encuentre en su mejor momento. Ni en su mejor década. Lo cierto es que la Academia sigue generando talento de sobra como para revertir dicha cuestión. Más allá del molde de los laterales izquierdos o los porteros, son muchos los internacionales en categorías inferiores que nutren a España. Y también a muchos otros países, como puede verse en esta lista.
Los últimos en resaltar son Iker Herrera y Marc Martínez. Y es que Sergio García les ha convocado para la selección sub-17, de cara a los próximos amistosos ante Ucrania. Se trata de encuentros preparativos de cara al Campeonato de Europa que se disputará en Estonia del 25 de mayo al 7 de junio, en el que se enfrentará a la selección anfitriona, Bélgica y Croacia, y para el Mundial que también tendrá lugar este año en Catar.
Iker Herrera es uno de los mejores defensas de su categoría y uno de los centrales del futuro que guarda el Valencia en su cantera. Por su parte, Marc Martínez es mediocentro ofensivo y uno de los líderes del Juvenil que lidera la tabla clasificatoria. El próximo curso se espera que ambos den el salto definitivo al Valencia Mestalla.
Lista de convocados de España sub-17
Porteros: Darlington Chichoro (Manchester United, ENG) y Guille Ponce (Real Madrid).
Defensas: Arnau Cases (Espanyol), Raúl Expósito, Sergi Mayans, Jordi Pesquer (Barcelona), Mario Díaz (Sevilla), Jorge Domínguez (Atlético de Madrid), Iker Herrera (Valencia), Mikel Urrestarazu (Athletic).
Medios: Holmes Junior Zamorano (Girona), Cherif Fofana (Real Madrid), Ian Mencía (Atlético de Madrid), Ebrima Tunkara (Barcelona), Mauro Valeiro (Deportivo), Marc Martínez (Valencia).
Delanteros: Abdou Kemo (Atlético de Madrid), Byron Mendoza, Roberto Tomás (Barcelona), Santi del Pino, Enzo Alves (Real Madrid), Christian Imga (Athletic).
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