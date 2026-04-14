Los datos que aterrorizan a la afición del Valencia CF

Hace ya mucho tiempo que el Valencia CF vive en el día de la marmota. Un ciclo sin fin en el que crece un incendio, llega un entrenador nuevo a sofocarlo y, tras varios meses en el cargo, vuelve a instaurarse una crisis que no se mitigará del todo mientras Meriton siga al mando del club. Algo así le está ocurriendo a Carlos Corberán, que la temporada pasada se ganó, y con razón, el estatus de 'salvador', sacando al Valencia de una las situaciones deportivas más delicadas de su historia con números de Champions, pero que ahora pasa por su peor momento en el banquillo blanquinegro: más discutido que nunca mientras no es capaz de enderezar el rumbo en esta liga.

La temporada empezó con la ilusión que se desató al final de la pasada, pero pronto se convirtió en un desastre al que no se le ha conseguido dar la vuelta. El Valencia, tras dos derrotas consecutivas, es decimocuarto en la tabla, solo tres puntos por encima de la salvación y con un balance de resultados desastroso: nueve victorias, ocho empates y catorce derrotas 31 partidos disputados.

El jugador del Elche Aleix Febas y el jugador del Valencia José Gayá, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, en el estadio Martínez Valero en Elche.-EFE/ Pablo Miranzo. (Elche) (Valencia) / Pablo Miranzo / EFE

18 victorias en 52 partidos

Los números son tan pobres que incluso sitúan a Carlos Corberan en los peores rankings: Entre todos los técnicos que han dirigido al Valencia un mínimo de 50 partidos, el de Cheste presenta el segundo peor registro de victotorias, empatado con Rubén Baraja: 18 victorias en 52 partidos disputados, es decir, un 34,6 por ciento de triunfos.

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Un coladero en defensa

El dato más sangre es el de la diferencia de goles, que retrata claramente el coladero defensivo en el que se ha convertido el Valencia. Desde que Corberán asumió el mando, el balance es de -12 goles, el peor dato entre todos los entrenadores que han llegado a 50 partidos con el Valencia en Liga. En cuanto a partidos perdidos, el porcentaje es de 36,5% (19 derrotas en 52 partidos), el cuarto peor.