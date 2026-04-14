Iraola deja el Bournemouth a final de temporada: su próximo destino está en LaLiga

El técnico español Andoni Iraola no continuará al frente del AFC Bournemouth una vez finalice la presente temporada, poniendo fin a una etapa de tres años en la Premier League.

Tal y como confirmó oficialmente la entidad en un comunicado, el entrenador guipuzcoano, de 43 años, no renovará su contrato tras meses de negociaciones.

"Ha sido un honor dirigir al AFC Bournemouth y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Agradezco a los jugadores y al cuerpo técnico con los que he trabajado, así como a Bill, quienes han hecho que mi tiempo aquí sea tan especial. A la afición, siempre me han brindado un apoyo fantástico, tanto a mí como al equipo, y por ello les estaré eternamente agradecido. Siento que este es el momento adecuado para retirarme, pero siempre guardaré recuerdos maravillosos de este club", dice Iraola en su despedida del Bournemoth.

Las informaciones de 'The Athletic' al respecto apuntan que desde la entidad del sur de Inglaterra aseguran que hicieron todo lo posible por retenerle, pero sus intenciones de futuro están lejos de Inglaterra. Con la salida también confirmada de Ernesto Valverde del Athletic Club, todo apunta que será el nuevo técnico de los leones la próxima campaña.

El club 'cherrie', al que Iraola llegó en verano de 2023 procedente del Rayo Vallecano para sustituir a Gary O’Neil, agradeció su desempeño y su rol en el desarrollo del club. "Iraola ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de la identidad del club en la Premier League, ganándose un amplio reconocimiento por su estilo de juego progresista y su compromiso con el desarrollo tanto de talentos emergentes como de jugadores consagrados", dice el Bournemouth en su comunicado.

"El club desea dejar constancia de su sincero agradecimiento a Andoni por su destacada contribución y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro", añade.

En la Premier, Iraola ha conseguido poner su sello y ha llevado al Bournemouth a consolidarse en la élite inglesa. Finalizó 12º en su primera campaña y dio un salto cualitativo en la 2024-25, terminando noveno, a las puertas de competiciones europeas, logrando el récord histórico de puntos de la entidad, con 56.

En el presente curso, el equipo ocupa la zona media de la tabla, en la undécima posición, y atraviesa una notable racha, con 12 partidos consecutivos sin perder en liga. Recientemente, el conjunto rojinegro venció al líder de la Premier League, el Arsenal de Mikel Arteta en su propio estadio, el Emirates Stadium, dejando más abierta que nunca la lucha por el título junto al Manchester City de Pep Guardiola.

Bajo su batuta, el Bournemouth ha podido generar varias estrellas que han salido por grandes cuantidades, como Antoine Semenyo, Dominic Solanke, Dean Huijsen, Ilya Zabarnyi, Milos Kerkez o Dango Ouattara.

“Andoni ha sido fundamental para definir el rumbo de este club de fútbol durante las últimas tres temporadas. Aportó intensidad, innovación y una filosofía clara que elevó al AFC Bournemouth tanto dentro como fuera del campo. Estamos inmensamente agradecidos por su liderazgo y siempre guardaremos grandes recuerdos de nuestra colaboración, así como de los logros alcanzados", dijo sobre Iraola Bill Foley, presidente del Bournemouth.

Por su parte, Tiago Pinto, jefe de operaciones de fútbol del club, afirmó que admira "mucho a Andoni, tanto como entrenador como persona. Su atención al detalle, su inteligencia táctica y su capacidad para sacar lo mejor de los jugadores son cualidades que hemos visto a diario. Hemos seguido de cerca el desarrollo de los jugadores bajo su dirección, tanto aquí en el AFC Bournemouth como ahora en algunas de las mejores ligas europeas. Por supuesto, respetamos su decisión y le agradecemos todo lo que ha hecho por este club durante los últimos tres años".

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Junto a él, el preparador físico también español Pablo de la Torre, también dejará el club tras la conclusión de la temporada.