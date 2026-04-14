Un exjugador del Valencia CF se cuela en La Isla de las Tentaciones

La Isla de las Tentaciones es uno de los programas de mayor éxito de Telecinco en los últimos años. Lo es hasta el punto que ya van por su décima temporada en cosa de seis años y es que el share suele darles la razón, aunque terminarán por exprimir demasiado la naranja y no dará más zumo. Una nueva temporada ha arrancado con la intención de sostener los datos regulares de Supervivientes y evitar que Antena 3 se distancie más en este segundo trimestre de año.

El primer capítulo sirvió para empezar a conocer a las cinco parejas y la tropa de solteros y solteras que actuarán de la mejor manera posible para intentar romper las relaciones. Relaciones que generalmente llegan más que rotas o formadas por personas incapaces de mantenerlas un mínimo. Dado que la mayoría de participantes no se han visto en otra, lo habitual es que terminen dejándose querer por el actor de turno que le dice en todo momento lo que quiere escuchar. Ya iremos analizando esto en artículos futuros conforme avance el programa de Sandra Barneda.

Fran García, soltero de La Isla de las Tentaciones y exjugador del Valencia CF / Telecinco

Fran García, otro futbolista en La Isla de las Tentaciones

El caso es que ya se sabe que la mayoría de participantes son unos 'sin sal', aunque algo se les puede sacar cuando se enfadan o empiezan a liarla. Sobre todo si no sobreactúan demasiado, algo complicado a estas alturas. Entre los participantes destacamos a Fran García, un futbolista de 21 años que juega como delantero en el CD Soneja. No es que sea de meter muchos goles, ya que lleva sólo dos esta temporada... pero aspira a marcar alguno más en la República Dominicana con el patrocinio de Telecinco.

Salido de Paterna y con experiencia en equipos de la Comunitat

Antes de ser presentado con el Soneja el verano pasado, pasó por el CD Utiel una temporada, por el San José otra y el Vilamarxant de categoría juvenil, a donde llegó tras probar sin demasiada fortuna en la Academia del Valencia CF.

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Fran García, durante un partido / Instagram

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