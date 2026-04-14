El presidente del Levante UD carga contra el Atlético de Madrid

Después de que el Atlético de Madrid plagase su alineación de canteranos y suplentes en el Sánchez Pizjuán, facilitando al Sevilla FC una victoria clave en la lucha por la permanencia, la polémica se disparó, ya que no sentó bien en algunos de los equipos que están en la zona baja, ya que los hispalenses pudieron gozar de la ventaja de tener un Atleti más asequible que el resto cuando suele ser uno de los equipos contra los que es más difícil sumar.

Sobre esta circunstancia fue preguntado Pablo Sánchez, presidente del Levante UD, que sin hablar explícitamente de los colchoneros denunció esta situación en un momento límite para su equipo: "Pues sí y la verdad que es una jornada también difícil de entender. Ha habido resultados, no podemos decir sorpresas, pero sí resultados, pues eso, al final poco previsibles, con alineaciones... Ha habido equipos que no han jugado con sus mejores jugadores, esa es la realidad, también es verdad que esto suele pasar casi todas las temporadas, pero no por ello, no deja de ser algo poco bonito, bajo mi punto de vista, porque al final cuando jugamos un partido tenemos que intentar poner todo, toda la carne de asador para ganar ese partido, y en esta jornada yo creo que no ha sido así", dejaba claro.

Respeto a los jugadores

Sánchez quiso matizar que respetan "a todos los jugadores que han competido, que lo han hecho para ganar el partido, pero es verdad que en algunos partidos no han jugado los mejores", expuso el representante de la entidad granota.

Noticias relacionadas

El Levante, perjudicado

El 'presi' dejó muy claro que el perjuicio que supone para los intereses del Levante que un equipo de esa lucha pudiera sumar tres puntos en momentos muy complicados: "Sí, nos sentimos perjudicados, es verdad que en el fútbol todo puede pasar, cualquier resultado es posible, y seguramente la gente dirá, no, oye, ahora vienen llorando, que hubiesen hecho los deberes antes. No, estamos haciendo los deberes, estamos peleando, estamos dejándonos la piel cada partido para intentar ganar, y esta jornada pues es verdad que ha habido partidos en los que las fuerzas no estaban igualadas", decía Sánchez.