El Valencia Basket renueva a Brancou Badio hasta 2029

El Valencia Basket sigue consolidando su actual proyecto tras las recientes renovaciones de Jaime Pradilla, Nate Reuvers, Omari Moore, Pedro Martínez y el director deportivo Luis Arbalejo y este miércoles ha cerrado la renovación de Brancou Badio hasta el final de la temporada 2028-29.

El senegalés, a sus 27 años, se ha convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo en Euroliga con un promedio de 10,8 puntos, 2,1 rebotes y 2,1 asistencias para 8,6 créditos. Además de una aportación permanente de energía, intensidad y defensa que no se refleja en las estadísticas tradicionales pero que ha sido fundamental para que el Valencia Basket se haya clasificado para el Playoff de la máxima competición continental como cabeza de serie por primera vez en su historia. Recientemente marcó una nueva mejor marca personal en la Euroliga con los 20 puntos y 22 de valoración que consiguió en el triunfo ante el EA7 Emporio Armani Milán.

Sus números de taronja

En el global de la temporada, incluyendo su participación en la Liga Endesa y una destacada actuación en la Copa del Rey, Brancou ha disputado hasta ahora un total de 60 partidos con una tarjeta muy similar a la de su temporada europea de 10,4 puntos, 2,2 rebotes y 2 asistencias para 8,6 de valoración.

Badio llegó a Valencia en el verano de 2024 procedente del Baxi Manresa, equipo en el que ya había estado a las órdenes de Pedro Martínez durante tres campañas. En la recta final de su segunda temporada como taronja, ya acumula 122 partidos defendiendo los colores taronja y está cerca de meterse en el Top-40 de anotadores históricos de la entidad.

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Brancou Badio, clave también en defensa al margen de sus buenos números de anotación. / M. A. Polo / VBC

Estrella de Senegal

Meses atrás, el taronja demostró con su país que es la gran estrella de Senegal, con la que brilló en los clasificatorios para la próxima Copa del Mundo, llegando a rozar un triple doble ante la República Democrática del Congo.