La UEFA no admite la queja del Barça por el arbitraje de Kovacs

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA rechazó la queja formal que presentó el Barça por el arbitraje del rumano Istvan Kovacs ante el Atlético de Madrid, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Este martes se disputa el duelo de vuelta de los cuartos de final en el estadio Metropolitano en el que el conjunto de Hansi Flick deberá remontar el 0-2 de la ida en el Spotify Camp Nou para poder estar en las semifinales de la Champions.

El club azulgrana centraba su protesta la acción del minuto 54 de partido, cuando Kovacs no señaló un claro penalti por manos de Marc Pubill. El portero rojiblanco en ese encuentro, Juan Musso, puso en juego el balón en un saque de portería. Pubill no lo interpretó así y volvió a parar la pelota con las manos. Se trataba de un penalti absurdo, pero de manual. Sin embargo, el colegiado no vio la acción y desde el VAR tampoco se comunicaron con él para que tomara medidas, a pesar de que los jugadores del Barça y el propio Hansi Flick protestaron reiteradamente.

Absurda, pero punible

Tras estudiar el informe enviado por la entidad azulgrana, el organismo disciplinario de la UEFA declaró "inadmisible" la reclamación del Barça que en su argumentación había expuesto que consideraba la actuación arbitral "contraria a la normativa actual, con incidencia en el desarrollo del encuentro y en su resultado".

El Barça consideró en su momento que el árbitro vio perfectamente la acción, así como la vio el público y los jugadores y no entendió que no interviniese el VAR para rectificar el error que calificó como "importante". En su solicitud, el club catalán pedía la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, "en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes", rezaba el comunicado.

Mientras que el Barça consideraba que ya estaba en juego el balón, el colegiado estimó que el juego no se había reanudado cuando Pubill detuvo el balón con la mano y el Atlético se aferró a esta interpretación para defender la justicia de la decisión de Kovacs.

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Pendientes del césped del Metropolitano

Finalmente, la UEFA, que por otro lado tranquilizó al Barça respecto al estado del césped del estadio Metropolitano para el duelo de esta noche, solucionó la queja con un comunicado retórico y con una conclusión breve y contraria a los intereses azulgranas. “Tras el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, disputado el miércoles 8 de abril de 2026 entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, el FC Barcelona presentó una protesta relacionada con una decisión arbitral. El 13 de abril de 2026, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA declaró la protesta inadmisible”. De esta manera, la UEFA zanja la cuestión sin entrar a estudiar los argumentos del Barça, ni corregir la decisión o reforzarla porque ni siquiera la valoró.