El Valencia CF rinde homenaje a la leyenda Ochotorena: el campo de entrenamiento llevará su nombre

La figura de José Manuel Ochotorena es eterna en el Valencia Club de Fútbol. El campo principal de entrenamiento de la Ciutat Esportiva de Paterna, donde entrena el primer equipo masculino, queda renombrado con el nombre de la leyenda valencianista con motivo de su gran legado en el Club.

"A Ochoterena podríamos definirlo con sabiduría y humildad porque lo hizo siempre desde su saber estar y, sin duda, sería imposible devolverle a José Manuel todo lo que dio por el Club”, indica el director general, Javier Solís.

A este especial y emotivo acto en el que ha estado presente la familia del exguardameta, también han acudido el director general del Valencia CF -Javier Solís-, el CEO de Fútbol -Ron Gourlay-, el director de la Academia VCF -Luis Martínez-, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana -Salvador Gomar-, el presidente de la Asociación de Futbolistas VCF -Fernando Giner-, la leyenda valencianista -José Manuel Sempere-, el exportero del Valencia CF -Jaume Domènech-, así como la primera plantilla masculina del Club -jugadores y cuerpo técnico-, las porteras del Valencia CF Femenino y el departamento de porteros de la Academia VCF.

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La placa que identifica el campo de entrenamiento con el nombre de Ochotorena / VCF

"Un día muy emotivo"

“Ha sido un día muy emotivo en el que el Valencia CF ha honrado la memoria de Ochotorena. Desde ahí arriba estará muy orgulloso de que se haya puesto esta placa donde venía él todas las mañanas. La familia estamos muy agradecidos por este homenaje”, señala el hijo de José Manuel, Andoni.