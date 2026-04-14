El Valencia CF 'celebra' la victoria del Atlético de Madrid en Champions League

El Atlético de Madrid ha logrado una victoria de enorme prestigio al imponerse al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, un resultado que le abre las puertas de las semifinales. Este avance en la máxima competición continental obligará al conjunto rojiblanco a disputar la siguiente eliminatoria en un calendario exigente, con partidos programados entre finales de abril y principios de mayo.

Champions League: Atlético - Barcelona, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Precisamente, esa exigencia del calendario condiciona el cruce liguero que el equipo de Diego Pablo Simeone deberá afrontar entre la ida y la vuelta de semifinales. En ese intervalo, el Atlético visitará Mestalla para medirse al Valencia CF en el Estadio de Mestalla, un duelo históricamente complicado que supondrá una prueba de resistencia para los madrileños en plena lucha por Europa.

La experiencia sin embargo tiene momentos de relajación y eso le ha pasado al Atlético hace solo unos días. Esta misma semana, en un escenario similar, el Atlético cayó ante el Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán tras una rotación masiva del once inicial. Jugadores como Dani Martínez, Julio Díaz, Javier Bonar, Obed Vargas, Thiago Almada, Rayane Belaid, Baena o Alexander Sørloth formaron parte de un equipo alternativo en el que únicamente Juan Musso repitió titularidad respecto al decisivo encuentro de vuelta ante el Barcelona.

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Champions League: Atlético - Barcelona, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por si fuera poco, el conjunto colchonero no tendrá margen para el descanso, ya que en apenas unos días deberá afrontar otro compromiso de máxima relevancia: la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, en un tramo de temporada que pondrá a prueba la profundidad y la ambición del proyecto rojiblanco.