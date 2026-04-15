Francisco Larrey, CEO de Talentum: «El Santa Eulària Ibiza Marathon tuvo a Valencia como referencia"

Este año el Santa Eulària Ibiza Marathon reúne a 6.600 corredores, ¿en qué momento se dieron cuenta de que esto se había convertido en el evento más multitudinario de Ibiza?

Este año celebramos la novena edición y, como dices, lo hacemos con la carrera consolidada como el evento deportivo más multitudinario de la historia de Ibiza. Hemos trabajado muy duro estos años para lograr un crecimiento sostenido en el tiempo, pero siempre de forma progresiva para mantener los niveles de calidad y ofrecer al corredor la mejor experiencia deportiva.

¿Qué perfil de participante está viniendo a la isla: turismo deportivo internacional o corredor nacional?

Los atletas internacionales representan más del 70% de los inscritos. El mercado principal más allá de nuestras fronteras es Reino Unido, pero también hay una presencia importante de corredores de Francia, Países Bajos o Italia, entre otros. Este es un dato muy positivo para la isla. Además, son deportistas que vienen acompañados y que el año pasado tuvieron una estancia media de cinco noches en Ibiza.

Tienen tres modalidades de carrera, ¿qué tipo de experiencia buscan ofrecer a cada perfil de corredor?

Nuestra propuesta es lo que llamamos experiencia Run and Feel. Tenemos un programa de competiciones con tres distancias (maratón, 22K y 12K), pero también la Santa Eulària Ibiza Kids Run CaixaBank, que reúne a participantes de 2 a 14 años. Con esta oferta, buscamos ser la meta de corredores de topo tipo y condición. Que todos puedan disfrutar del Santa Eulària Ibiza Marathon. Ya sea con el maratón, con un recorrido exigente que recorre cuatro de los cinco municipios de la isla o con la 12K, con un trazado llano, rápido y con un ambiente festivo.

Ibiza es conocida por el ocio, ¿cómo se construye una imagen alternativa ligada al deporte desde eventos como este?

Desde nuestro punto de vista, se construye diseñando una experiencia que permita descubrir y disfrutar de la isla de una manera diferente. Con cuatro pruebas deportivas, actividades paralelas, promoción de la riqueza gastronómica, fiesta Run and Feel tras cruzar la meta... Una propuesta que enamore al deportista, pero también a su familia, amigos o aquellos que le acompañen. Lograr que todos se sientan parte de esto, tanto corredores como acompañantes, es parte del éxito.

¿Qué impacto económico real deja el maratón en la isla y en zonas como Santa Eulària?

Después de cada edición, realizamos junto a Ateif una encuesta a todos los participantes. Según los datos de 2025, se generó un impacto económico total de 16,25 millones de euros, de los cuales más de 13 millones correspondieron directamente a la industria turística.

Organizar un evento de esta magnitud no es sencillo, ¿cuál ha sido el mayor reto este año?

El reto es mayúsculo cada año por la dimensión del evento. Y es algo que podemos llevar a cabo gracias a muchísimo trabajo, pero también al apoyo y colaboración de instituciones, patrocinadores y colaboradores. Todos ellos forman parte de esta pequeña gran familia Run and Feel y hacen posible poner en escena, cada año, el Santa Eulària Ibiza Marathon. Si nos centramos en esta edición y quieres que pongamos el foco en algo concreto, este año hemos implementado un cambio que ha supuesto replantear una parte de la prueba. Para mejorar la experiencia del corredor, hemos creado un nuevo formato para la 12K. Saldrá a las 16 horas, con una cabeza de carrera distinta al maratón, que permitirá al corredor disfrutar del recorrido sin coincidir con las otras dos distancias, tener un mejor acceso a los servicios, correr con mayor comodidad... Esto nos ha obligado a crear equipos paralelos para que cada carrera funcione a la vez de forma independiente, pero vale la pena para darle al participante la mejor experiencia posible.

Detrás está Talentum Group, ¿hasta qué punto el maratón es también un proyecto estratégico de posicionamiento para Ibiza?

Desde el inicio, el proyecto se diseñó como estratégico con un objetivo claro: adelantar el inicio de la temporada turística al mes de abril, antes de los openings de las discotecas de referencia. El Santa Eulària Ibiza Marathon va alineado a la desestacionalización del turismo y a la consolidación de la isla como destino turístico-deportivo. Bajo este prisma, se definió el concepto Run and Feel, lo que ha logrado posicionar Ibiza a través de un evento único que ha promocionado las bondades de la isla a nivel internacional. En un mismo evento hemos integrado fortalezas como la belleza natural del recorrido (tanto el mar como el interior); la salida a los pies de un lugar como Dalt Vila, que es Patrimonio de la Humanidad; la llegada al atardecer en el Paseo Marítimo de Santa Eulària y la fiesta Run and Feel apoyándonos en el ocio nocturno.

¿Cómo surgió la idea de hacer una maratón como esta?

El Santa Eulària Ibiza Marathon es para nosotros un sueño hecho realidad. Una tarde de verano, tras salir a correr por la isla, pensé por primera vez en esta carrera. La luz mientras caía el sol, la energía que desprende Ibiza, el contraste de sus paisajes… En aquel momento pensé en lo maravilloso que sería correr un maratón en tierras ibicencas. Busqué si ya existía una carrera de la distancia reina en el calendario insular, pero vi que no ¡y todo empezó a encajar! La realidad es que el proyecto era realmente complejo, pero gracias a nuestro amplio expertise en otras pruebas de referencia como el Maratón de Valencia, nos pusimos manos a la obra a trabajar junto a las instituciones para crear la mejor experiencia del mundo en Maratón. Dimensionar todo a nivel conceptual, trabajar posibles recorridos, barajar fechas con todos los calendarios, construir la marca, planificar la promoción nacional e internacional y un largo etcétera. Ese fue el germen de todo.

¿Hasta dónde puede crecer el maratón o hay un límite para mantener la calidad de la experiencia?

No nos ponemos techo, pero siempre vamos a priorizar la calidad. El crecimiento en Ibiza supone un gran desafío logístico, pero nuestra intención es seguir creciendo y reforzando el liderazgo de este evento y su proyección internacional.

Si alguien aún duda en participar el año que viene, ¿por qué debería elegir Santa Eulalia frente a otros maratones?

Noticias relacionadas

El alto índice de corredores que repiten cada año son nuestros mejores embajadores. Correr en Ibiza es correr en el paraíso. El Santa Eulària Ibiza Marathon es una apuesta segura por su carácter inclusivo: ofrece carreras para deportistas de todos los niveles. Pero también por todo lo que rodea a la propia carrera en cuanto a actividades paralelas, carreras infantiles, acciones solidarias, fiesta post-carrera, promoción gastronómica y cultural de nuestra isla. Sin olvidar una cuestión clave: unos recorridos que permiten al corredor descubrir a golpe de zancada no solo el mar... sino el interior más desconocido y su riqueza natural.