Todos los goles de Vedat Muriqi con el Real Mallorca / Levante-EMV

Todos los goles de Vedat Muriqi con el Real Mallorca

Vedat Muriqi ha revolucionado el descenso a base de goles. El delantero del Real Mallorca, próximo rival del Valencia CF, se ha convertido en el elemento diferencial del equipo balear y en su gran valedor por la permanencia. El kosovar ha sacado de la zona roja a su equipo a ritmo de récord y está dejando en evidencia al resto de equipos de la parte baja de la tabla a los que le cuesta la vida llegar al gol. Como el Valencia CF.