El Nou Mestalla avanza: ya se instalan pilares y anillos de compresión de su cubierta rumbo a su apertura en 2027

La construcción del Nou Mestalla sigue tomando forma y avanza conforme a los plazos previstos por el Valencia CF, que mantiene como objetivo la apertura del estadio en el verano de 2027. Tras años de paralización e incertidumbre, las obras del nuevo feudo valencianista han entrado en una fase clave, con progresos visibles que consolidan el desarrollo de la infraestructura.

En la actualidad, ya se han instalado 30 de los 50 pilares estructurales previstos, así como 21 anillos de compresión, elementos fundamentales para la futura cubierta del estadio. Estas actuaciones marcan un hito dentro del proceso constructivo, ya que permiten avanzar en una de las partes más complejas del proyecto: la estructura superior.

El club, en colaboración con FCC Construcción, centra ahora sus esfuerzos en el montaje de la cubierta, una de las señas de identidad del futuro estadio. En este proceso participan empresas especializadas como Horta Coslada y PFEIFER, encargadas del desarrollo de la estructura de soportación. Este sistema incluye los denominados ‘nidos de pájaro’, ubicados en cada pilar, que permiten tensar los cables que sostendrán la cubierta, además de los andamios y las protecciones necesarias para el graderío.

L-EMV

La cubierta del Nou Mestalla tendrá un peso aproximado de 4.800 toneladas y estará sustentada por 50 pilares de acero S355, un material de alta resistencia utilizado habitualmente en grandes infraestructuras. Más allá de su función estructural, esta cubierta será también un elemento clave en la estrategia de sostenibilidad del club, ya que integrará una instalación fotovoltaica impulsada por Octopus Energy, socio fundador sostenible del proyecto. Esta solución permitirá generar energía limpia y reducir el impacto ambiental del estadio.

Notable impulso

En las últimas semanas, el ritmo de los trabajos ha experimentado un notable impulso. A la instalación de nuevos pilares se suma el avance en los anillos de compresión, así como la colocación de torres de escalera que facilitarán el acceso y la operatividad durante la obra. Además, ya han comenzado a llegar los cables que conformarán los anillos de tracción, situados en la parte interior de la estructura de la cubierta, y los cables radiales, que conectan este anillo con el de compresión exterior.

Estos avances evidencianla hoja de ruta marcada por el club, con con el objetivo de completar las distintas fases de construcción sin contratiempos, en un proyecto que marcará el futuro institucional y económico de la entidad, tal como avanzó el presidente Kiat Lim en la última junta de accionistas.