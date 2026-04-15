La finestra
Paco Lloret: "Corberán es la consecuencia de lo que es este club"
Con siete partidos por delante para evitar el desastre, el Valencia afronta una semana clave con el objetivo de romper la dinámica negativa y buscar una reacción inmediata para asegurar un final de Liga más tranquilo
La situación del Valencia CF vuelve a ser crítica tras la última derrota ante el Elche (1-0). El periodista Paco Lloret la ha calificado en un nuevo videoanálisis como "inoportuna y probablemente inmerecida", pero que condena al equipo a un "escenario inquietante". Para el periodista, este bache no es un hecho aislado, sino una "constante en los últimos tiempos" en la que el aficionado ya está acostumbrado a ver a su equipo en problemas, recordando que en "tres de las últimas cuatro temporadas, el Valencia ha estado en zona de descenso". En este contexto, la figura de Carlos Corberán aparece debilitada tras haber "perdido el crédito y la confianza de Mestalla", aunque Lloret advierte de que el técnico es solo el "recurso más fácil al que se puede disparar" y su situación es la "consecuencia de lo que es este club".
La gestión de Peter Lim
El análisis de Lloret pone el foco en la gestión de Peter Lim, señalando que "el nivel de la plantilla es el que se determina desde Singapur" y que la inestabilidad técnica es parte de un "modelo que se ha instaurado" donde cada año cambia el banquillo pero "todo continúa igual". "Un club dirigido de una forma provisional" y "que no tiene presidente", ha matizado.
Con solo siete partidos por delante para evitar el desastre, el Valencia afronta ahora una "semana clave" con las visitas al Mallorca y el duelo ante el Girona en Mestalla. Lloret subraya la necesidad de romper la dinámica actual, ya que el equipo acumula dos derrotas consecutivas, y urge a buscar una "reacción" inmediata para "intentar asegurar un final de Liga algo más calmado", ha finalizado.
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