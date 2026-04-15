Martin Demichelis, entrenador del Mallorca, pierde a tres titulares por lesión para recibir al Valencia CF

La enfermería del Real Mallorca, próximo rival del Valencia CF, se llena justo cuando más necesita a sus mejores futbolistas. Raíllo y Mateo Joseph ya se han despedido de la temporada y Luvumbo se perderá un mínimo de tres de los siete partidos que quedan para finalizar la Liga. Los tres son importantes en los esquemas del técnico Martín Demichelis, de los considerados titulares, aunque esa denominación sea relativa con el preparador bermellón. Tres bajas que obligarán al argentino a exprimir la plantilla en el momento decisivo de la temporada y con el equipo a solo dos puntos por encima del descenso que marca el Elche.

La lesión de Luvumbo, que estará unas tres semanas de baja por una rotura en los isquiotibiales de su pierna izquierda, tal y como avanzó ayer Diario de Mallorca, es la última de una lista que no es larga, pero que sí pesa mucho. El delantero angoleño, llegado en el pasado mercado invernal procedente del Cagliari y que apenas contaba para el entrenador Jagoba Arrasate, ha sido una sensación en los minutos que le ha dado el sustituto del vasco. Salió de inicio ante el Elche, Real Madrid y Rayo Vallecano, y el mallorquinismo no tardó en detectar sus virtudes con su verticalidad y descaro.

Sin ir más lejos, es el autor de la magnífica asistencia a Muriqi que puso el 2-0 en el marcador ante los vallecanos, pero es que, además, demostró entenderse a la perfección con el kosovar y elevó el peligro de su equipo con su intensa búsqueda de los espacios detrás de los centrales. Salvo sorpresa, los encuentros que se perderá serán los del Valencia, Alavés y Girona y, si la recuperación es buena, quizá llegaría al duelo ante el Villarreal de la jornada 35, en Son Moix. Todo apunta a que Jan Virgili, aunque es un jugador con otro perfil, será su sustituto en el duelo del martes ante el Valencia.

La baja del capitán Raíllo es otro dolor de cabeza, aunque curiosamente el Mallorca ha ganado los dos últimos partidos sin su presencia en el centro de la defensa. El 7 de abril fue operado en Barcelona de su lesión en los ligamentos del tobillo y se despidió de una temporada en la que disputó 2.033 minutos repartidos en 23 partidos, todos ellos como titular. Sin embargo, el buen hacer de Omar Mascarell, pivote reconvertido a central, y del canterano David López han provocado que no se le echara tanto de menos. Además, frente a los de la capital del Túria regresará tras su sanción Martín Valjent, que sí es un fijo, por lo que Demichelis tiene varias opciones, más allá de volver a darle minutos a Kumbulla, otro que se ha pasado demasiado tiempo en la enfermería.

PALMA, 12/04/2026.- El jugador del Real Mallorca Vedat Muriqi y el portero Leo Román, celebran su victoria contra el Rayo Vallecano, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Rayo Vallecano, este domingo en el Estadi Mallorca Son Moix.- EFE/CATI CLADERA / CATI CLADERA / EFE

Sin Mateo Joseph

La lesión más grave de todas es la que ha sufrido Mateo Joseph. El ariete cántabro, que había brillado ante el Real Madrid, sufrió durante el entrenamiento del pasado jueves en Son Bibiloni la rotura del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda. Una faena que le obligará a estar de baja un mínimo de seis meses, por lo que está por ver si el cedido por el Leeds vuelve a vestirse de rojo y negro. Joseph había disputado 29 partidos, con un total de 1.704 minutos este curso, por lo que es evidente que contaba tanto para Arrasate como para Demichelis. Sin su concurso, ni tampoco el de Luvumbo, las cartas están sobre la mesa. Abdón, Virgili, Asano, Javi Llabrés y Kalumba son las alternativas ofensivas para suplir a un jugador que ha actuado como extremo y como segundo delantero.

Noticias relacionadas

Además, el meta Bergström tampoco está entrando en las últimas convocatorias por molestias físicas, una situación que no sería tan relevante si no fuera porque Leo Román está al borde de la suspensión, con cuatro tarjetas amarillas. Si el ibicenco viera la quinta, sería el veterano ‘Pichu’ Cuéllar el que tendría que ponerse bajo palos de un equipo que tampoco puede contar con Jan Salas, que tras regresar en el mercado invernal de su decepcionante cesión al Córdoba, también sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Lo peor que le podría haber pasado a un futbolista que soñaba con hacerse un hueco en el equipo de su vida.