Carlos Espí se crece ante la injusticia

Cuando más falta hacía, y más empinada se hizo la cuesta hacia la salvación por la combinación de resultados que se produjeron durante el fin de semana, Carlos Espí se volvió a erigir como el héroe al que se aferra el Levante para conseguir la permanencia. Acostumbrado perforar porterías rivales, tanto en categorías inferiores como con el primer equipo, el de Tavernes de la Valldigna es una de las sensaciones del panorama nacional y con razón: ocho goles, siete en el último mes y medio, son los que tienen la culpa. Irrupción bárbara, de las que retumban en el universo del fútbol. Si el Ciutat de València cree que la salvación es posible, es gracias a Espí, que se ha rebelado ante la adversidad para demostrar que es un delantero plenamente capacitado para navegar en la máxima élite.

La Primera División es el ecosistema del que Espí no se quiere bajar. Se ha echado el Levante a sus espaldas y no se detendrá hasta conseguirlo. Enfocado en el objetivo, el panorama futbolístico, pese a que sus aportaciones en Segunda División ya dieron de qué hablar, presencia su irrupción asombrado y maravillado no solo por su olfato goleador (la mitad de sus 16 remates a portería han terminado en el fondo de las mallas), sino por su físico monumental (1,94 metros). Es por ello que, sobre todo en redes, se abre, y con razón, el debate de si Espí debería ser el ‘desatascador’ que tuvo Vicente Del Bosque con Fernando Llorente o Luis Aragonés con Dani Güiza, símiles plasmados en el Diario AS. Pese a ello, el simple hecho de que se valore en las calles la presencia del ‘19’ granota en el próximo Mundial ‘retrata’ a David Gordo, seleccionador de la sub21, debido a cómo los datos respaldan a Espí como el delantero del futuro.

La última convocatoria de marzo fue completada con seis atacantes: Pablo García, Jesús Rodríguez, Jan Virgili, Eliezer Mayenda, Adrián Niño y Gonzalo García. Los tres últimos, como delanteros. Y, ninguno de ellos, tampoco los extremos, entran en los parámetros goleadores del ‘9’ levantinista. El extremo verdiblanco lleva dos dianas en Copa durante 193 minutos, pero ninguno en los 378 y 136 disputados en liga y Europa League respectivamente. El atacante del Como fue llamado con solo un gol liguero a lo largo de 1549 minutos y dos en Coppa Italia tras 195’ disputados. Eliezer Mayenda, desde el Sunderland, ha marcado dos goles en Premier en 755 minutos jugados, a la vez que Adrián Niño ha anotado 8 dianas en 1029 para que el Málaga sueñe con el ascenso.

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Virgili, entre tanto, se estrenó como goleador con el Mallorca el pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano después de jugar 1503 minutos. Y Gonzalo García, delantero del Real Madrid que a la mínima reclamaron para la absoluta, y que vive rodeado de los mejores futbolistas del mundo que, por consiguiente, generan un volumen alto de ocasiones, necesita 168 minutos para ver portería. 4 lleva en su cuenta particular en liga. No solo la injusticia se agranda, sino que, ante la baja de José Rodríguez, Gordo convocó a Joel Roca, con 2 goles en su cuenta particular tras 1035 minutos jugados en liga. Estadísticas que no se comparan con las de Espí: 8 dianas en 736 minutos, promediando un tanto cada 92’. No obstante, por mucho que el universo del fútbol ensalce su figura, por la cabeza del ‘19’ del Levante solo pasa un pensamiento: ganarle al Sevilla y seguir acercándose a la salvación.