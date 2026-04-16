Una exposición recorre la vida del intelectual y fundador del Levante Ballester Gozalvo

El Centre Cultural Escorxador, en el barrio del Cabanyal, acoge desde este viernes la exposición “José Ballester Gozalvo, fill del poble”, que recorre la vida del intelectual y político muerto en el exilio francés en 1970. Los restos de Ballester Gozalvo (1893-1970) han regresado hace poco a València gracias a una iniciativa vehiculada a través del Levante Unión Deportiva, club del que fue fundador siendo un joven, en 1909. Junto a él, fue repatriada su esposa Teresa Molins.

Acto. / Levante-EMV

La exposición ha sido comisariada por el editor Felip Bens y el historiador José Ricardo March, y se compone de varios paneles explicativos sobre las diferentes dimensiones de su trayectoria cívica y política. La muestra se inaugura este viernes a las 19 horas en el centro cultural, permanecerá hasta el 7 de junio y será el telón de fondo en el que, además, se va a desarrollar un ciclo de conferencias en torno a su figura.

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Entre otros aspectos, se abordará el contexto social y económico en el Cabanyal de principios de siglo, impartida por el geógrafo Josep Vicent Boira; el pedagogo José Ignacio Cruz desgranará el papel en la enseñanza de Ballester, ámbito en el que llegó a ser director general en la II República, y Francesc Martínez Gallego analizará su trayectoria política en la izquierda, desde sus inicios en el Ayuntamiento de Valencia, su papel como alcalde de Toledo o diputado en Cortes hasta la labor en el exilio parisino. Habrá espacio para el fútbol, con una conferencia sobre el origen del balompié en la ciudad, movimiento del que formaron parte Ballester; además de la trayectoria de su familia o la obra literaria del protagonista o el París de su época, impartida por el profesor Paco Santamans.