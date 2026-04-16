El Gran Fondo Valencia reunirá a más de 2.350 ciclistas de 24 países el próximo 2 de mayo

La presentación de la XXI edición del Gran Fondo Valencia ha tenido lugar este jueves 16 de abril en el Patio de Scala de la Diputació de València. La cita cicloturística tendrá lugar el próximo 2 de mayo y reunirá a más de 2.350 ciclistas procedentes de 24 países y 36 provincias españolas, consolidando su carácter internacional. La nueva edición consolida su carácter solidario con la colaboración con la Fundación CRIS contra el cáncer poniendo a la venta maillots de ediciones anteriores que se encuentran disponibles en su página web, en el momento de la recogida del dorsal y el día de la prueba. La recaudación irá destinada a apoyar proyectos de investigación contra el cáncer infantil.

El Presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, ha destacado que “el Gran Fondo Valencia es mucho más que una prueba deportiva, es una prueba que proyecta nuestro territorio al mundo y sitúa la provincia en el mapa internacional del ciclismo. Además esta edición eleva aún más su valor gracias a su carácter solidario, que nos recuerda que a través del deporte se pueden cambiar vidas, en este caso ayudando a la lucha contra el cáncer infantil”.

De izquierda a derecha: Javier Castellar, Vicente Mompó y Pedro Delgado en la presentación de la XXI edición del Gran Fondo València / Raquel Abulaila

Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia y embajador del evento, ha señalado “que el Gran Fondo Valencia es una prueba que, a pesar de tener que subir cuatro puertos duros, permite al ciclista ir en grupo y disfrutar del recorrido y de un entorno único gracias a los paisajes que nos brinda la provincia de Valencia”.

Por último, Javier Castellar ha destacado la relevancia de la cita tanto a nivel deportivo como social. “El Gran Fondo València no solo es una cita deportiva de primer nivel, sino también una oportunidad para demostrar el compromiso del ciclismo con causas solidarias. Queremos que cada participante sea consciente de que, al ponerse el maillot, no solo disfruta del deporte y descubre un magnífico territorio como es la provincia de Valencia y su capital, Valencia, sino que también está siendo solidario”, ha afirmado.

Autoridades en la presentación de la XXI Edición del Gran Fondo València / Raquel Abulaila

El recorrido

Para facilitar que puedan participar todos los aficionados al ciclismo, los inscritos podrán elegir entre dos recorridos: uno de 177 kilómetros, con un desnivel positivo de 2.033 metros, y otro de 148 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.474 metros. La salida y la meta de ambas distancias estarán ubicadas en La Marina de Valencia, en el Tinglado 2, con salida a las 08:00 horas.

El gran fondo incluirá el paso por cuatro puertos emblemáticos de la provincia: Canteras (182 m), l’Oronet (493 m), Alto Segart (589 m) y Puerto Chirivilla (711 m), mientras que el medio fondo discurrirá por Canteras, l’Oronet y Chirivilla. Entre las principales exigencias del recorrido destacan pendientes máximas del 11% en l’Oronet, del 22% en Alto Segart y del 8% en Chirivilla.

La celebración del Gran Fondo tendrá también un impacto significativo en la ciudad de Valencia, tanto en términos turísticos como económicos, con la llegada de miles de participantes y acompañantes que generarán actividad en sectores como la hostelería, la restauración y el comercio local. Se estima que el evento alcanzará un retorno económico de casi 3 millones de euros, reforzando el posicionamiento del ‘cap i casal’ como destino de referencia para el turismo deportivo.

De izquierda a derecha: Javier Castellar, Vicente Mompó y Pedro Delgado en la presentación de la XXI edición del Gran Fondo València / Raquel Abulaila

Como complemento a la cita deportiva, el evento contará con una gran feria Expo-Ciclismo ubicada también en el tinglado 2 de la Marina de Valencia, donde los corredores recogerán el dorsal. Se trata de una de las ferias más destacadas del sector en España, en la que numerosas empresas presentarán y pondrán a la venta sus productos. Con todos estos ingredientes, el Gran Fondo Valencia se prepara para volver a situar a la provincia de Valencia en el epicentro del ciclismo internacional.