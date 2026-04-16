Oliver Kahn estalla contra los lloros del Real Madrid: ”Dice mucho de cómo han conseguido ganar 15 Champions”
El exjugador del Bayern de Múnich, Oliver Kahn, criticó duramente la reacción del Real Madrid tras su eliminación, acusando al club de actuar siempre como si las decisiones arbitrales tuvieran que favorecerlo
La eliminación del Real Madrid a manos del Bayern de Múnich provocó las protestas airadas y declaraciones de alto voltaje del conjunto blanco. El equipo madridista atribuyó su adiós a la Champions a la expulsión de Eduardo Camavinga y un final de partido especialmente tenso, en el que jugadores y cuerpo técnico madridistas recuperaron el discurso de que el colegiado Slavko Vinčić se había "cargado la eliminatoria".
En ese contexto, el exguardameta alemán Oliver Kahn, histórico del Bayern, no dudó en pronunciarse con dureza sobre lo sucedido, en unas declaraciones que han encendido aún más el debate. “Hay que poner fin a esto. No pueden seguir saliéndose con la suya. Siempre que las cosas no salen como quieren, todo acaba en caos; actúan como si cada decisión arbitral correcta tuviera que favorecerlos”, afirmó Kahn, visiblemente crítico con la reacción del conjunto madrileño.
"Es inaceptable y hay que frenarlo”
El exinternacional alemán fue más allá al recordar antecedentes recientes entre ambos equipos: “Esta noche no fue diferente. Ya lo hicieron contra nosotros la temporada pasada, y aquí estamos otra vez. Es inaceptable y hay que frenarlo”.
Las palabras de Kahn llegan tras un partido en el que el Real Madrid jugó buena parte con inferioridad numérica tras la expulsión de Camavinga, una acción que generó división de opiniones pero que el colegiado consideró merecedora de roja directa. Esa decisión condicionó el desarrollo del encuentro y desató la frustración en el bando blanco.
Tras el pitido final, varios jugadores del Real Madrid rodearon al árbitro entre gestos de indignación, reclamando decisiones clave del partido. Desde el entorno del club atribuyeron al colegiado esloveno su eliminación.
Kahn, sin mencionar directamente esa palabra, dejó una reflexión que apunta al trasfondo histórico del club blanco en la competición: “Sinceramente, esto dice mucho de cómo han conseguido ganar 15 Champions”, sentenció.
Las declaraciones del exdirigente bávaro añaden más tensión a una rivalidad europea ya cargada de episodios controvertidos. Mientras en Madrid se insiste en el agravio arbitral, en Múnich defienden la actuación del colegiado y cuestionan la reacción del conjunto español.
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