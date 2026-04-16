Pedro Martínez, técnico del Valencia Basket, no quiere hacer quinielas sobre los rivales en cuartos de la Euroliga

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, aseguró antes de visitar este jueves al Dubai Basketball en Cenika (Bosnia) que no pueden escoger rival para los cuartos de final de la Euroliga y por eso no quieren hacer quinielas al respecto, aunque es mejor quedar lo más arriba posible.

"Queremos quedar segundos porque es preferible que quedar terceros. Es imposible escoger rival, no lo haríamos y, además, hay muchísimas variables que no dependen de nosotros. No queremos hacer quinielas", dijo el técnico.

"No da igual quedar primero que segundo que tercero, es mucho mejor quedar primero aunque no te garantice nada", añadió Pedro Martínez, que valoró el camino recorrido hasta ahora, incluidas las derrotas sufridas.

"Todo el camino es un aprendizaje, para mejorar y para esconder tus carencias. Es una experiencia muy buena para los que estamos fuera y para los jugadores, jugar contra este nivel de exigencia te pone en una situación de máximo estrés competitivo y eso te tiene que mejorar. Es más fácil mejorar después de las derrotas que después de las victorias, esos partidos acaban siendo positivos si ves la parte que depende de ti. Estar tan exigidos lo tenemos que ver como un privilegio", recalcó.

El factor físico

El entrenador dijo que no será tan importante el equipo al que se enfrenten sino cómo estén ellos en el momento de la eliminatoria y cómo lleguen físicamente. De hecho, señaló que el factor cansancio no sería determinante si son segundos porque se medirían a un equipo que tendría al menos una semana de descanso. El técnico apuntó que la valoración general de la fase regular "es bastante exitosa" pero dijo que no deben "caer" en hacer valoraciones en este momento.

Entrenamiento de Valencia Basket, este jueves / J. M. López

Respecto al choque en Bosnia dijo que quieren "competir" lo mejor que puedan. "Lo hemos preparado como siempre con un poco mas de tiempo. Nos gustaría ganarlo pero, como todos los partidos, se puede perder", señaló Martínez, que admitió que van a 'ciegas' por el cambio de entrenador del Dubai.

"Hay un punto de incógnita por el cambio de entrenador, vamos un poco sin saber el impacto que tendrá el nuevo, pero sí sabemos que tienen jugadores que están francamente bien", recalcó el técnico, que recordó lo complicado que fue el choque en el Roig Arena, que ganó 80-78.

"Fue un partido durísimo y no tenían a Musa que es importantísimo para ellos y que es un gran foco ofensivo. Por dentro, tiene jugadores muy físicos, tiene mucho tiro exterior y los bases son muy difíciles de defender porque son muy rápidos, muy verticales y pueden tirar de fuera", añadió.

La nueva Euroliga

El entrenador no quiso analizar la decisión de la Euroliga de mantener el actual formato de competición. "No depende de mí, no me gusta quejarme. La gente que tiene que decidir no lo hacen casualmente, será porque es lo mejor para todos y yo me intento adaptar porque tengo una parte importante en eso, no me ayuda a mí, ni a mi club que me queje", explicó.

El técnico se mostró satisfecho por la ampliación del contrato de Brancou Badio. ·Estamos contentos con todo el equipo, Papi es un chico magnifico, súper humilde, trabajador y que mejora cada año. Estamos encantados, de que siga y que siga mejorando. Se merece que le vaya bien porque está poniendo todo de su parte", concluyó.

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