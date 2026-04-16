El Valencia CF acelera el pulso del Nou Mestalla: a la venta los primeros asientos individuales VIP

El Valencia CF ha activado una nueva fase en la comercialización de su oferta premium para los asientos del Nou Mestalla. La entidad de Mestalla ha puesto ya a la venta las butacas individuales de Hospitality, una nueva vía de acceso al futuro estadio a través de dos productos específicos: Mediterranean Club y Gold Club. Con este movimiento, el club refuerza su estrategia comercial alrededor de un recinto llamado a convertirse en uno de los grandes motores de su nueva etapa.

La operación llega después de la buena acogida de otras modalidades ya presentadas por la entidad, como las Mediterranean Suites y las Suites, ambas agotadas, además de propuestas como Loge y Diamond Club. Ahora, el Valencia abre el foco con una fórmula más flexible, pensada tanto para empresas como para particulares que quieran vivir los partidos con un plus de exclusividad, comodidad y servicios añadidos. En total, el Nou Mestalla dispondrá de unas 6500 plazas de Hospitality (un 9,5% del total del aforo, limitado a 70.000 asientos) repartidas en diez modalidades, que van desde los 30.000 a los 90000 euros.

Primeras imágenes del nuevo Mestalla por dentro / Francisco Calabuig

Los nuevos paquetes están diseñados para elevar la experiencia de día de partido. Según explica el club, tanto Mediterranean Club como Gold Club ofrecen una vivencia diferencial desde ubicaciones privilegiadas, con asientos situados en el centro de los laterales Este y Oeste, una zona estratégica para seguir el juego con una visibilidad de alto nivel. A ello se suma una propuesta orientada no solo al espectáculo futbolístico, sino también al componente social y corporativo, con espacios pensados para favorecer la relación entre asistentes y generar oportunidades de networking.

Ausencia de un mínimo de compra

Uno de los aspectos más relevantes del lanzamiento es la ausencia de un mínimo de compra. Es decir, estos productos pueden adquirirse de forma individual, lo que amplía el abanico de público potencial y facilita el acceso a aficionados que, sin necesidad de contratar grandes paquetes, quieran dar el salto a la experiencia premium del nuevo estadio. La oferta se completa con un servicio de catering alineado con el posicionamiento exclusivo que el Valencia quiere proyectar para el Nou Mestalla.

El mensaje del club es claro: hoy por hoy, los productos de Hospitality son la única fórmula que permite asegurar ya un asiento en el Nou Mestalla, sin listas de espera y adelantándose al futuro proceso de migración y selección de localidades del aforo general. Además, el Valencia ha previsto distintas modalidades de contrato para que tanto aficionados como empresas puedan vincularse al proyecto a corto, medio o largo plazo, en un movimiento que también persigue dotar de estabilidad a la inversión alrededor del nuevo campo.

En ese despliegue comercial, el club trabaja junto a Legends, socio estratégico en la comercialización del Hospitality. Fruto de esa alianza, los interesados disponen de un Experience Center en el que pueden conocer de manera personalizada las diferentes tipologías de producto y hacerse una idea inmersiva de cómo será la experiencia en el nuevo estadio. El Valencia, de este modo, no solo vende un asiento: vende una forma de vivir el fútbol y de entrar en contacto con el futuro de la entidad.

Ubicación de las localidades que está comercializando el club en el Nou Mestalla / L-EMV

Los abonados de general

Para los abonados considerados de Aforo General, el club ha creado el site Nou Mestalla, donde informa de todo lo que rodea al proceso de cambio de localidad del viejo al nuevo estadio. Dicho plan arrancará su primera fase a finales de este 2026 (sin concretar fecha). Ahí, el Valencia CF habilitará una herramienta digital con la que podrán constituirse grupos de socios. Este sistema está abierto para unirse ya sean solo dos personas (amigos, familiares...) que ahora comparten localidad o un colectivo de treinta. También podrán unirse amigos, familiares o peñistas que van a Mestalla pero cada uno (s) están repartidos en distintos sectores y ahora en el futuro estadio quieren estar todos juntos.

Para cumplimentar esta primera fase, como es normal, surgen dudas. "Y si mi hijo, mi hermano o mi amigo quieren convertirse en abonados en el Nou Mestalla, ¿podrán estar en mi grupo?". El club en las especificaciones publicadas, aclara, por el momento, que para inscribirse como grupo es necesario ser socios, ya sea como abonados actuales o ser/hacerse Socio VCF, una condición de obligado cumplimiento. Una vez formado el colectivo/grupo, insisto de dos personas o de cincuenta, se escogerá a un capitán, que servirá de interlocutor con el club para gestionar la agrupación y de representarla durante las siguientes etapas del proceso.

Fases del traslado de aforo general al Nou Mestall / L-EMV

Por orden de antigüedad

¿Y cuándo escogeré mi asiento? El club ha determinado que el orden para la elección de asiento será por antigüedad. Así, dicha antigüedad se calculará a partir del promedio del número de socio de todos sus miembros. En esta fase hay una asterisco. Para evitar penalizar a socios con muchos años de antigüedad y que acuden a Mestalla con menores, éstos quedarán exentos si a uno de julio de 2027 están por debajo de los 16 años. En cambio, qué ocurrirá con aquellas personas que formen parte de un grupo como Socio VCF (y no como abonado) y se apunten ahora para formar parte de un colectivo con personas sí abonadas. Ahí, el cálculo medio será con todos los integrantes. Es decir, la antigüedad mínima del Socio VCF (cuanto antes se apunte un Socio algo de antigüedad ganará ante otros) se incluirá en el cálculo y penalizará a los abonados por muchos años que posean el pase.

Una vez concluida esa primera fase y se defina la clasificación de los grupos, arrancará el periodo de selección de asientos, previsto desde finales de 2026 hasta junio de 2027. En ese punto, cada agrupación recibirá una cita presencial en el Camp de Mestalla para que su capitán pueda elegir libremente las butacas del nuevo estadio con la asistencia del personal del club. Esta elección se realizará mediante una tecnología inmersiva que permitirá recrear de manera fiel la vista desde cada localidad, con el objetivo de que los aficionados puedan comprobar la ubicación y reservar sus asientos con una referencia visual más precisa.

La última etapa llegará en junio y julio de 2027, coincidiendo con la campaña de abonos 2027-28. Será entonces cuando los aficionados formalicen el pago y la renovación de los asientos previamente reservados, culminando así el proceso de traslado desde Mestalla al nuevo campo.