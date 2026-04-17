Los datos del desastre: El regalo que le ha hecho el Valencia CF al Atlético de Madrid en la era Simeone

El Atlético de Madrid vivió otra noche histórica en la UEFA Champions League eliminando al FC Barcelona y accediendo a las semifinales de la competición. Desde la llegada de Diego Pablo Simeone, los colchoneros se han acostumbrado a vivir momentos memorables en los grandes estadios del balompié europeo, ocupando, en parte, un espacio que le pertenecía al Valencia CF. El extraordinario mérito del Cholo y el inmenso favor de Peter Lim así lo han querido, de hecho los datos al respecto del papel europeo de ambos equipos en los últimos 30 años (mitad con el Cholo y mitad sin él) son extremadamente sangrantes.

Y es que en las últimas tres décadas el Atlético de Madrid ha jugado un total de 151 partidos de Champions por los 112 valencianistas. Guarismos en los que ganan los madrileños con una distancia importante, pero que no es hasta desgranarlos cuando se puede ver de manera palmaria el bien que le ha hecho Simeone a los suyos y la puñalada vital que le ha asestado al conjunto de Mestalla la gestión de Lim y sus ayudantes.

84-22, 'paliza' valencianista los 15 años previos al Cholo

Los 15 años previos a la llegada del Cholo, el Atlético de Madrid solamente pudo jugar 22 partidos de Champions. Vivió su descenso a Segunda División, vagó por la mitad de la tabla y apenas encontró puntualmente en la Europa League un lugar en el que demostrar su grandeza. 22 particupaciones en 15 temporadas, apenas una media de 1'5 encuentros por año. La nada, con sus respectivas dificultades económicas y deportivas.

Durante ese periodo, el Valencia fue uno de los mejores equipos de Europa. Jugó dos finales de la Champions y sentó unas bases completamente aniquiladas por Meriton. En esos 15 años previos al Cholo, los valencianistas jugaron hasta 84 partidos de la máxima competición continental (una media de 5'6 por temporada), 62 más que el Atlético, dibujando una brecha gigantesca con el combinado del Manzanares.

Ron Gourlay, Javier Solís, Kiat Lim y Carlos Corberán / VCF Media

28-129, el Valencia cedió su posición

Con el fichaje de Simeone, el Atleti pasó a ambicionar ese espacio que ocupaba el Valencia en el tablero internacional. Los valencianistas debían ser más exigentes que nunca porque la plaza fija de Champions (el tercer puesto) iba a encarecerse muchísimo... Pero justo en ese momento la entidad de Mestalla se pegó un disparo al pie abriendo las puertas a la gestión más negligente y anticompetitiva de su historia, cediendo amablemente y sin oponer resistencia su sillón a los rojiblancos.

Noticias relacionadas

Desde la llegada de Simeone, el Atlético despegó y en los últimos 15 años ha jugado hasta 129 partidos de Champions... Por los 28 del Valencia, que jugó ocho en la 12/13 y que en la era Lim solo ha jugado 20 en 12 temporadas (repartidos en solo tres cursos, dos de ellos gracias al trabajo de Marcelino en el banquillo).