La Federación Valenciana de Taekwondo rechaza la discriminación por nacionalidad que quiere aplicar la agrupación nacional

La Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana (FTCV) ha condenado “de forma tajante” cualquier intento de discriminación en el ámbito del taekwondo español y ha cargado directamente contra la actual dirección de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET).

En un comunicado oficial, la entidad valenciana critica las actuaciones impulsadas por el presidente de la RFET, el alicantino Jesús Castellanos, al considerar que suponen “un grave intento de vulneración de derechos fundamentales y libertades en el deporte”.

Uno de los puntos más controvertidos es la posible modificación estatutaria que la RFET prevé aprobar el próximo 18 de abril. Según la FTCV, esta iniciativa podría limitar la participación de deportistas extranjeros residentes en España en competiciones oficiales, tanto a nivel autonómico como estatal.

La federación valenciana advierte de que estas propuestas “carecen de amparo legal” y representan “un claro retroceso en materia de derechos, integración e igualdad”. Además, subraya la contradicción con el contexto actual, en el que el Gobierno de España trabaja en la regularización de más de 500.000 personas migrantes.

Valores sociales, jurídicos y democráticos

“La medida evidencia una desconexión absoluta con los valores sociales, jurídicos y democráticos que deben regir el deporte en España”, señala el comunicado. La FTCV considera especialmente grave que en 2026 se planteen criterios discriminatorios por razón de nacionalidad, lo que, a su juicio, contraviene tanto la legislación española como el marco jurídico europeo.

Asimismo, la federación autonómica denuncia una “reiterada invasión de competencias” por parte de la RFET y acusa a la entidad nacional de intentar suplantar funciones propias de las federaciones territoriales, lo que supondría un ataque al modelo descentralizado del deporte en España.

Frente a esta situación, la FTCV reivindica el modelo de la Comunitat Valenciana como referente en inclusión dentro del taekwondo nacional. La organización asegura que trabaja activamente para garantizar la igualdad de oportunidades entre deportistas, independientemente de su origen.

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El organismo concluye con un posicionamiento firme: “No vamos a permitir ninguna forma de discriminación, racismo o exclusión en nuestro deporte”. “El taekwondo debe avanzar, no retroceder. No al racismo. No a la discriminación. Sí a un deporte inclusivo y justo”.