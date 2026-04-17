Guido Rodríguez apela a la unión y a la mentalidad ganadora: "Este escudo se merece estar más arriba"

El centrocampista del Valencia CF Guido Rodríguez se mostró confiado de cara al próximo compromiso liguero ante el RCD Mallorca y aseguró que el equipo afronta el encuentro “muy motivado” tras la derrota frente al Elche CF.

En declaraciones a VCF Media Radio, el futbolista argentino explicó que la plantilla ha aprovechado el parón para trabajar y para transformar la frustración del último resultado en energía positiva. “Somos los primeros que queremos que llegue el encuentro ante el RCD Mallorca para transformar esa frustración en empuje, motivación y entrega”, afirmó.

Guido señaló que el vestuario está centrado en llegar “al 100%” a un duelo que considera clave en este tramo final de campeonato. “Nos quedan siete partidos muy importantes para nosotros. Tenemos que ir paso a paso. El partido del martes es muy importante”, destacó.

El mediocentro insistió en que la clave para competir pasa por el aspecto mental. “Tenemos que tener una mentalidad ganadora, de estar todos juntos y de creer siempre hasta el final, porque los partidos duran 90-95 minutos”, subrayó. Sobre la igualdad de LaLiga, advirtió de la dificultad de cada jornada. “Está todo apretado. Ningún partido es fácil de ganar y menos con estas distancias. Sabemos lo vital que es este partido para nosotros”, explicó.

El centrocampista del Valencia Guido Rodríguez celebra tras marcar el 1-0 durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports entre Valencia CF y Celta de Vigo, este domingo en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar. (Valencia) (Celta) / Ana Escobar / EFE

Respecto al Mallorca, ahora dirigido por Martín Demichelis, Guido reconoció el buen momento del conjunto bermellón. “Lo están haciendo bien, sacaron resultados, que era lo que necesitaban. Va a ser difícil, pero estamos trabajando en sus virtudes y defectos”, comentó, antes de añadir que el Valencia tratará de “imponer su juego”.

"Tenía ganas de venir. Me siento asentado"

En el plano personal, el internacional argentino aseguró sentirse plenamente integrado en el club. “Estoy contento. Tenía ganas de venir. Me siento asentado, cómodo con los compañeros, el club, el cuerpo técnico y con la afición”, señaló. Además, reivindicó la autoexigencia del vestuario en un momento delicado. “Sabemos en el club que estamos, la exigencia de este escudo y lo que nos transmite la afición. Este escudo se merece estar más arriba y estamos trabajando para ello”, afirmó.

Noticias relacionadas

Por último, Guido restó importancia a su aportación goleadora frente al objetivo colectivo. “Lo que más me importa es ganar y que marque cualquiera”, dijo. También destacó la importancia de fortalecer la convivencia del grupo, como en el asado que organizó recientemente junto a su padre durante el parón: “Es importante para que el grupo esté unido, pasar un buen rato y despejar un poco la cabeza del fútbol”.