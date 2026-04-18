El Alzira FC cae ante el Noia (5-4)

Los horrores defensivos o como acuña el entrenador alzireño Braulio Correal, “los errores indefendibles” volvieron a pasar factura al Family Cash Alzira que perdió 5-4 en Noia y seguirá una jornada más en zona de descenso. Aún así, los ribereños tienen el ejemplo del equipo gallego que la temporada pasada salvó la categoría en la última jornada después de haber conseguido su primera victoria en enero. Para los gallegos era un partido complicado ya que lo afrontaban con seis bajas mientras que el Family recuperaba a Darrieer y Cola.

Yunii celebra su gol. / Raül Amat.

Los alzireños empezaron con una defensa alta y obligaban a los noieses a defender alrededor de su área. Sin embargo, con el paso de los minutos, los gallegos empezaron a salir de la cueva y poner a prueba a Deivd con varios disparos centrados. Con una jugada de banda a los diez minutos, el canterano Koeman logró el 1-0. Con un gran recorte, Lechero se fue de Koeman y marcó el empate de lejos. La fortuna por una vez se alió con los ribereños y a 42” del descenso, un pase de Cristian Povea llegó a Yunii en el segundo palo, lo tocó y Schütt introdujo fortuitamente en propia puerta. Pero la alegría volvió a durar poco a los valencianos y en el último segundo de la primera parte Thierry de lejos marcó por el palo corto.

Tras el descanso

Dicho error tuvo continuidad con otros dos aún más graves. Lechero perdió la marca y Leandro Altamirano, a pase de Schütt que se convirtió en el hombre clave del partido, logró el 3-2 con un tiro cruzado. 40 segundos después, ahora con una jugada coral, Altamirano volvió a quedarse solo y batir al portero brasileño. Pese a los continuos mazazos, los ribereños no se vinieron abajo y Pablo García reducía diferencias con un tiro cruzado a la escuadra. Sin embargo, pasado el ecuador del segundo acto, Schütt puso otro balón largo a la frontal del área, Deivd no sacó las manos, tal vez por miedo a tocar el cuero fuera del área del área, y Biel consiguió el 5-3 de cabeza. Los de Braulio Correal lo intentaron con portero jugador pero el 5-4 solo llegó a seis segundos para la conclusión.

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Los alzireños jugarán el próximo viernes a las 20 h. contra el actual campeón de la Copa de España, el Jaén Paraíso Interior.