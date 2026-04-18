El valenciano Quique Llopis, mejor atleta español de 2025

Los reconocimientos al gran año deportivo del vallista valenciano Quique Llopis no cesan. Esta vez ha venido desde la propia Real Federación Española de Atletismo, quien ha decidido galardonarlo en la Gala del Atletismo Español 2025 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, como mejor atleta de 2025, junto a la marchadora María Pérez.

La marchadora y el vallista fueron distinguidos como mejores atletas españoles del año 2025 tras firmar una temporada de consolidación en la élite internacional, en ambos casos marcada por la regularidad competitiva y su presencia en las grandes citas del calendario.

María Pérez, doble campeona del mundo en 2025, se llevó el galardón por tercera vez consecutiva, en un año en el que fue reconocida en los World Athletics Awards de la Federación Internacional como Mejor Atleta del Año Fuera del Estadio.

Gran temporada

Por su parte, Llopis continuó su crecimiento sostenido en los 110 m vallas. También en la elite internacional de las vallas, firmó la cuarta plaza en los 110 metros de la cita disputada en la capital japonesa, y en pista cubierta igualó su propio récord nacional con 7.48. Aunque la temporada en pista cubierta 2025-2026 ha sido brillante para Quique Llopis que ha firmado la mejor de su carrera, los galardones premian a los mejores atletas de 2025 por lo que no se ha tenido en cuenta la medalla de plata conquistada por el de Bellreguard en el Mundial Short Track de Torum, Polonia, ni el récord de España que estableció en dicha final con un registro de 7.42. Además, Quique Llopis se coronaba campeón de España en el Luis Puig, escenario del Campeonato de España Short Track (pista cubierta). Aún así, ha logrado superar a los otros dos aspirantes, Mohamed Attaoui y Paul McGrath.

Por otro lado, María Forero y Abel Jordán fueron distinguidos como mejores atletas Sub 23, y Sofía Santacreu y Ander Garaiar recibieron el premio Sub 20. Por su parte, Aitana Alonso y Hugo Casañas destacaron como mejores atletas Allianz Generación Atletismo, que premia la progresión y el talento emergente.