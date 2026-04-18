Carlos Soler, exfutbolista del Valencia CF: "Me emociono cada vez que veo la final del Centenario"

Carlos Soler vivirá esta noche su tercera final de la Copa del Rey entre su Real Sociedad y el Atlético de Madrid en el estadio de La Cartuja de Sevilla. El valenciano desprende luz y felicidad en su mirada por el dulce momento personal y deportivo que atraviesa en su vida. Acaba de ser padre del pequeño Martín, ha recuperado su mejor versión futbolística con llamada de la selección española incluida cuatro años después y está a noventa minutos de proclamarse de nuevo campeón de Copa. La de este sábado será la tercera final copera de su carrera. Las dos primeras las jugó como futbolista del Valencia CF. La de 2019 quedó "grabada para siempre en su memoria". Cada vez que la ve se emociona. La de 2022 nunca la olvidará a pesar del final cruel en la tanda de penaltis. Carlos está eternamente agradecido a la Real porque ha encontrado en San Sebastián su "ecosistema idóneo" para volver a ser el de antes, pero su corazón siempre será blanquinegro. Se le nota cuando habla, cuando piensa, cuando siente, cuando recuerda que a su querido viejo Mestalla solo le queda un año de vida. Siempre es un placer reeencontrarse y charlar con él.

Empiezo por lo importante, Carlos. ¿Cómo está Martín? El otro día te vimos por primera vez con tu hijo en el estadio.

Muy bien, muy bien. Es un niño que se porta muy bien, el otro día fue el primero que lo llevé al estadio y estaba dormidito con todo el ruido que hacía. Se porta muy bien... como el padre (bromea).

De ti sabemos que eres un gran futbolista, pero... ¿Cómo llevas lo de ser padre?

Bien, bien. La verdad es que estoy amoldándome muy bien a esta nueva vida, porque te cambia totalmente y tú seguro que me lo puedes decir también.... (sonríe) Pero bien, muy contento. Es una alegría la hora de volver a casa por ver a mi mujer y a mi niño y pasar una tarde con ellos. Me gustaría pasar mucho más tiempo, como cualquier padre con sus hijos. Pero bueno, el que tengo lo aprovecho al máximo.

¿Os lleváis al pequeño a la final?

No (lamenta), no va a venir porque cumple dos meses justo el día 19, el día después del partido. Es muy pequeño todavía y estar ahí en la grada con tanta gente... Mi mujer también estaría muy pendiente de él y a lo mejor no podría disfrutar de la final bien. Lo mejor es que se quede haciendo fuerza de casa.

No te lo pregunto. Si marcas un gol ya sabemos a quién se lo vas a dedicar.

La dedicatoria está asegurada. ¡Sí, sí!

El otro día estuviste cerca. Ya van cuatro esta temporada. Vuelves a estar cerca del gol como siempre.

Sí, bueno, estoy ahora ahí. Últimamente hice dos goles hace no mucho. Podría hacer alguno más, estoy pisando mucha área y muy contento de poder sumar cosas para el equipo.

Carlos Soler, con la camiseta de la Real Sociedad / EP

Mi sensación es que sí. No sé cómo piensas tú... ¿Crees que esa madurez personal te la has llevado también al campo?

Creo que sí, al final son muchos partidos, son muchas temporadas, son muchas situaciones a las que he tenido que sobreponerse. Al final el jugador, tanto en el campo como fuera, va creciendo y eso se nota luego también en el césped. Creo que la experiencia hace mucho, el sumar minutos en el campo, el vivir fuera de casa también... Todo va sumando. He vivido experiencias diferentes que te hacen crecer y al final todo eso se traslada al campo y te hace mejor.

Menudo nivelazo estás mostrando, ¿Qué ha pasado para que todos volvamos a decir eso de que Soler ha recuperado su mejor versión?

Yo creo que lo primordial que ha ocurrido es que vemos a Carlos Soler más tiempo en el césped. Yo sabía que en cuanto tuviera regularidad y pudiera jugar muchos partidos seguidos, coger el ritmo al que estoy acostumbrado desde el inicio de mi carrera y poder mostrarlo en el campo, yo sabía que ese nivel iba a estar ahí, porque ya lo había demostrado y eso justo es lo que me había llevado a la selección, a jugar Champions y a jugar en equipos muy importantes. El ecosistema que hay en la Real era idóneo.

Te veo en el campo más completo que nunca, ¿Consideras que estás ante el mejor Carlos de siempre?

Soy una versión un poco diferente, en el sentido de que soy más maduro, tengo más experiencia, he acumulado muchos más partidos y muchas más situaciones en el campo con las que he lidiado y todo eso suma. Estoy ya cerca de los 30 años, llevo muchas temporadas en diferentes ligas, jugando torneos, acumulando experiencias y todo eso, junto con estar en el campo y disfrutar de minutos continuadamente, hace que mi nivel se pueda elevar y que en este caso esté en una dinámica muy buena y haya podido recibir la llamada de la selección otra vez después de tanto tiempo

Futbolísticamente, ¿En qué eres mejor respecto al Carlos del Valencia, PSG o West Ham?

Pues te diría que en la compostura en el campo, el saber entender las situaciones que pide el juego, el saber cuándo venir a recibir, cuándo dejar espacio para que jueguen otros, cuándo saltar defensivamente a la presión, cuándo quedarse... Entender quizás mejor el juego todavía de lo que ya lo podía hacer estando en Valencia, PSG o West Ham. Creo que la capacidad física sigue estando ahí, intento cuidarme de la mejor manera posible dentro y fuera del campo. Intento hacer el trabajo invisible que se dice, cada vez con más recursos, intentando apoyarme en los mejores profesionales para poder seguir jugando muchísimos años más.

"La Real ya mostró interés en mí durante otros veranos y este año surgió otra vez la posibilidad"

Vaya acierto elegir la Real Sociedad, ¿Cómo fue la decisión y por qué?

Pues bueno, es verdad que la Real ya mostró interés en mí durante otros veranos y este año surgió otra vez la posibilidad. Me llamó mi representante y me dijo que volvían a estar interesados y que este año parecía que se daban todas las situaciones más favorables para poder venir para aquí. El tema económico quizá era más barato que en otros momentos, también el proyecto de la Real coincidía que necesitaban algún mediocentro de mi estilo, porque otros habían salido y yo personalmente también necesitaba un equipo que me diera confianza y que supiera que jugando podía recuperar ese nivel que he mostrado durante tantos años. Entonces se dieron todas las circunstancias, se alargó un poco como de costumbre en mis traspasos y en mis cesiones (sonríe), pero al final se dio el último día de mercado y la verdad es que ha ido todo hacia arriba. Es verdad que el equipo estaba bastante mal cuando llegué y yo también estaba en una situación física que quizás no era la mejor, pero desde que empecé a jugar más continuadamente y el equipo empezó a crecer, todo se volvió mejor.

Para confianza la que te ha dado Matarazzo,. ¿Cuál es el secreto de este entrenador que ha cambiado a la Real de arriba a abajo?

Es un entrenador que te deja las cosas muy claras. Desde el primer día que llegó, en esa primera semana, tuvimos una conversación, un cara a cara en el que nos dijimos las cosas que pensábamos cada uno y esa charla fue muy bien. A partir de ahí todo fue a mejor con el partido del Atlético de Madrid, el Getafe, la Copa, el Barcelona.... Todos esos partidos fueron muy buenos con un nivel muy alto tanto del equipo como mío personalmente y a partir de ahí creamos una relación muy buena. Tenemos una relación muy fluida, hablamos mucho, comentamos mucho las situaciones de juego y la verdad que muy contento de que viniera.

Al que sí conocemos mucho por aquí en Valencia es a Guedes. También está enorme, ¿Sientes que hay similitudes entre los dos?

Es un jugador que cuando está en un ecosistema que le permite mostrar sus mejores cualidades es un jugador top. En este caso aquí en la Real lo ha encontrado. Estamos los dos en un momento de madurez, como te digo, él con dos niños, con un niño y una niña, yo también he sido papá y siento que estamos en otro momento distinto al que estábamos en València, los dos estamos más maduros. La verdad es que Gonçalo es un jugador diferencial que no podemos desaprovechar y con el que estamos disfrutando mucho.

Carlos Soler, en la concentración de la selección / L-EMV

Voy a la final de Copa ya, ¿Podéis ganar el Atlético?

Sí, por supuesto que sí. Yo he tenido la suerte de vivir un par de finales, he vivido las dos caras con el Valencia, tanto la victoria como la derrota. En la primera final contra el Barcelona no éramos los favoritos y acabamos ganando. Y en la segunda todo estaba un poco más parejo, pero aún así no éramos tampoco favoritos y al final por un penalti acabamos perdiendo. Ahora contra el el Atlético de Madrid creo que va a ser un partido muy entretenido y muy igualado. Es una final en la que los dos equipos conseguiríamos un título que hace años que no se gana y ojalá que se venga para Donosti.

¿Dónde están para ti las claves de esta final?

Te diría que saber gestionar los momentos más complicados, que los van a haber para los dos equipos, pero hablando de nosotros, va a ser importante saber que el Atlético va a tener situaciones en las que nos va a someter y nos van a tener maniatados, igual que nosotros a ellos, y tenemos que saber leer y aprovechar esos momentos. Cuando estemos débiles hay que intentar estar juntitos y cuando tengamos el balón pues darle calma y que se parezca un poco al partido al que hicimos en Anoeta contra ellos porque los tuvimos sometidos y estuvimos a punto de ganar.

El Atlético tiene muchos peligros, pero también vosotros tenéis vuestras armas.

A ver, el Atlético tiene jugadores top mundial, tiene una plantilla increíble, tiene jugadores que ganan mucho dinero y que marcan diferencias, pero nosotros también los tenemos, hemos demostrado que tenemos jugadores diferenciales... Oyarzabal es top mundial, Gonçalo está muy bien, Barrenechea, Take, Brais... Creo que tenemos un equipo muy completo y podemos hacer daño en situaciones reales al Atlético de Madrid.

"Una final de Copa es un día que no tienes que cargártelo encima, tienes que saber que es muy especial y que debes disfrutarlo"

Como experto en finales de Copa, ¿Qué consejos le darías a la gente más joven de la Real que no ha jugado ninguna todavía?

Que la disfruten, el partido y los momentos previos. Es obvio que van a tener momentos quizás de duda o momentos complicados que igual tienen miedo a perder algo que hace mucho tiempo que no tienen o que nunca han tenido como es la posibilidad de jugar una final con su club. Espero que dejen pasar esos pensamientos, que se centren en lo que han hecho durante su carrera, que por eso están ahí y que disfruten de la final, como las dos que yo pude disfrutar con el Valencia. Llegar a esas finales no es nada sencillo, tienes que currártelo mucho antes y eso es lo que han hecho muchos de los jugadores de aquí, que son de aquí, que se han criado aquí y que quizá sientan una responsabilidad muy grande, pero tiene que saber que es un día único y que lo tienen que disfrutar al máximo porque hay veces que no te vuelve nunca más. Es un día que no tienes que cargártelo encima, tienes que saber que es muy especial y que debes disfrutarlo.

Voy a la primera final con el Valencia, ¿Qué significa para ti aquella Copa del Centenario de 2019? ¿Es el mejor recuerdo que tienes como futbolista?

Sí, te diría que sí, si no es el mejor, está ahí entre los mejores. Es mi primer gran recuerdo, la primera final que tengo con mi club, prácticamente llevaba dos años en primera división, era muy joven, estaba con mi familia delante, con mis amigos... fue un sueño ganarle al Barça de Messi y poder celebrarlo con toda la gente. Me acuerdo de los momentos previos a la final, el post... Son días que nunca se me van a olvidar. Tengo esa final con recuerdos grabados en mi memoria y sé que se van a quedar para siempre.

¿Cuáles son esas imágenes que te llevas para siempre?

Pues me quedó con esos días previos en Jerez que estábamos concentrados allí haciendo equipo, esa llegada al estadio desde el hotel con toda la gente pegándole al bus y cantando por la calle, salir al calentamiento y que hayan veinticinco mil personas ya en el campo coreando el nombre del equipo y alentándote, esa carrera por la banda derecha que acabó en el segundo gol... Te podría decir más, pero son muchos y todos muy bonitos. Se quedarán para siempre.

¿Has vuelto a verla?

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Sí, sí. la he vuelto a ver un par de veces y me emociona cada vez. También ha habido momentos en los que a lo mejor no ha sido el partido entero, pero he visto los 'highlights' que salen cuando entras en redes sociales y te recuerdan que ese día fue espectacular.