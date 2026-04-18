CV Melilla deja fuera del playoff a un combativo Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor dijo adiós a la temporada este sábado tras caer derrotado por 3-1 (23-25/25-18/25-19/25-22) ante el CV Melilla. Los locales quisieron desquitarse desde un inicio de lo sucedido en el segundo partido y eso se vio rápidamente reflejado en una primera manga que dejó una remontada descomunal de los valencianos. La situación se invirtió de forma dramática en el cuarto set para los de Pablo Díaz. Tras ir dominando con siete de diferencia y el quinto set en el punto de mira, CV Melilla consiguió darle la vuelta para llevarse el billete a semifinales.

El conjunto local demostró estar más entonado en el arranque tomando una ventaja considerable (6-12) que ponía contra las cuerdas a los valencianos. El Léleman Conqueridor se veía fuera del partido con un conjunto local arrollador, pero poco a poco fueron recortando con la entrada de Rubén López y con su dupla de receptores. Los locales se resistían a perder la diferencia pero el Conqueridor llegó a colocarse a uno (21-20). El tiempo muerto de Abdelkader no frenó a un Juanmi González intratable que desde el saque igualó por fin el partido. Martina conseguía frenar la racha y el técnico valenciano pausó el encuentro para hacer los últimos ajustes. El capitán Javier Monfort completó la remontada de la manga con un block out que desató la euforia.

El bloqueo no puede frenar el ataque melillense. / Club Voleibol Melilla

CV Melilla no se descompuso y volvió a tomar la delantera con un Martina excelso. El Conqueridor se quedaba cuatro abajo aunque el equipo seguía sin perder de cara la segunda manga. A diferencia de lo que ocurrió previamente, esta vez los locales sí contuvieron a sus rivales, neutralizando cada uno de los ataques y con el opuesto argentino mostrando un gran nivel para igualar el partido por un cómodo 25-18. Precisamente Martina continuó siendo la pesadilla en la tercera manga con una racha que sirvió a los suyos para darles tres puntos de ventaja con dos remates y un bloqueo consecutivos. El Conqueridor continuaba sufriendo pero la entrada de Manu Furtado permitió al equipo igualar el marcador y ponerse incluso por delante (12-13). La alegría no duró mucho porque CV Melilla aguantó el pulso y volvió a escaparse tras un doble bloqueo a Monfort (18-15). Los locales no bajaron el ritmo y terminaron llevándose un nuevo set por 25-19.

Saque

En el cuarto set se invirtió el guion de la primera manga con un final trágico para el Léleman Conqueridor. Los valencianos retomaron la versión del viernes dominando el juego y doblando en el marcador (7-14). El conjunto visitante se veía ya en el quinto set pero CV Melilla le acabó pagando con la misma moneda. Victor Méndez y Malaber al saque recortaron prácticamente toda la ventaja y el Pabellón Javier Imbroda hizo el resto. El Conqueridor fue gestionando la renta hasta el 19 iguales pero sucumbió a la presión. Los melillenses rescataron con tres defensas un punto claro de los valencianos que se fue apagando con la remontada local (25-22).

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Con este resultado, CV Melilla consigue el billete a la final derrotando a un Léleman Conqueridor que dejó su mejor versión en esta eliminatoria. A pesar de los esfuerzos para darle la vuelta a los cuartos de final fuera de casa, el conjunto valenciano se despide de la temporada con una dura derrota.