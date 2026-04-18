Guido publica una frase enigmática en clave futuro: "...Tú decides"
"La fe y el miedo te piden lo mismo: que creas en algo que no ves. Tú decides”, sube el argentino a sus redes sociales
Hugo Ferrer
La objetivo número uno del Valencia CF de cara a la planificación deportiva de la temporada 26/27 es la renovación de Guido Rodríguez, que termina contrato el próximo 30 de junio y cuya continuidad se ha convertido en una prioridad para el club.
El futbolista ha dejado este sábado un mensaje enigmático en sus redes sociales que no ha pasado desapercibido: “La fe y el miedo te piden lo mismo: que creas en algo que no ves. Tú decides”. Una frase abierta a interpretación que llega justo cuando su futuro está en el aire y varios equipos siguen atentos a su situación, como el Villarreal CF y el Real Betis tal y como publicó Superdeporte.
Desde la entidad valencianista trabajan con el objetivo de renovar al centrocampista y asegurar su presencia en la plantilla de cara a la próxima temporada. Su rendimiento y experiencia lo han convertido en una pieza importante dentro del esquema, por lo que su posible salida supondría un contratiempo deportivo.
"Contento"
Guido está "contento" en el Valencia CF y en la ciudad como afirmó en declaraciones al club, aunque su prioridad ahora es ayuda al equipo por la permanencia. “Estoy contento. Tenía ganas de venir. Me siento asentado, cómodo con los compañeros, club, cuerpo técnico, con la afición… Estoy disfrutando de este tiempo aquí. Estos momentos hay que ‘ponerles el pecho’ y hay que tener la personalidad y la responsabilidad para jugar y quiero que en este momento que estamos pasando, poder disfrutarlo porque es aquí cuando salen las mejores cosas de cada jugador”, dijo este viernes.
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