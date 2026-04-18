Matarazzo, el primer estadounidense que puede conquistar España

Pese a estar años luz del líder en LaLiga, el Barça de Hansi Flick, el Atlético de Madrid está a cuatro partidos de ganar dos títulos. Esta es la asignatura pendiente de Diego Pablo Simeone desde 2021: tocar metal. Y ahora, lo tiene más cerca que nunca. El más asequible es, sin duda, la final de Copa del Rey. De vencer a la Real Sociedad este sábado (21:00 horas) en La Cartuja, el Atlético de Madrid justificará el increíble desembolso en el mercado de fichajes estival y encarará las semifinales de Champions League con menos presión y más convicción.

Pero los colchoneros que piensen que besar la gloria en Sevilla será pan comido están muy equivocados. Enfrente tendrán un hueso muy duro de roer: la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, el estadounidense que ha enamorado a la exigente afición 'txuri-urdin' en tiempo récord. Algo aún más complicado teniendo en cuenta que la leyenda de Imanol Alguacil sigue muy presente en Anoeta. Imagínense la que se puede liar si conquista la cuarta Copa del Rey para la Real. De lograrlo, se convertiría en el primer entrenador estadounidense en levantar un título en España, un hito que añadiría una dimensión histórica a una temporada ya de por sí notable.

Matarazzo, en una rueda de prensa / Javier Etxezarreta

Su propia elección ya supuso un hecho novedoso en LaLiga. Matarazzo es el primer entrenador nacido en Estados Unidos que dirige a un equipo de Primera División, una rareza en un fútbol históricamente dominado por técnicos europeos. Hijo de emigrantes italianos asentados en Nueva Jersey, creció en una familia trabajadora y llegó a licenciarse en Matemáticas por la Universidad de Columbia antes de apostar definitivamente por dar órdenes desde el banquillo. No se le da nada mal.

De Alemania al mundo

De la escuela alemana, pasó por el Hoffenheim en dos etapas: primero en el cuerpo técnico de Nagelsmann y después como primer entrenador, y entre medias dirigió al Stuttgart. En 2024 sonó para dirigir a Estados Unidos en el Mundial que arranca en verano, pero finalmente optaron por Pochettino. A San Sebastián llegó ya empezada la temporada, después de que la aventura de Sergio Francisco, sustituto de Alguacil, saliese mal.

Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad / EP

Tras 16 partidos y solo 16 puntos sumados, la Real Sociedad dio un volantazo a su proyecto que le ha sentado de fábula. Con solo 18 partidos al mando, la afición está completamente volcada con él. De momento, ha ganado 11, empatado 4 y solo ha perdido 3. Y el sábado espera sumar otro triunfo a su casillero.

Una diferencia económica importante

Ahora, a las puertas de una final, llega su gran examen. Enfrente, un Atlético de Madrid curtido en mil batallas y con un potencial económico superior. Muy superior, para ser honestos. Simeone cuenta con una plantilla valorada en casi 600 millones de euros (587), según Transfermarkt; la de Matarazzo está tasada en 272,2 millones de euros. Si fijamos la lupa en cuanto a gasto en el mercado de fichajes se refiere, la diferencia es insultante: el Atlético de Madrid ha desembolsado 229,95 millones de euros en fichajes esta temporada y la Real Sociedad solo 21,5.

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La brecha es aún mayor contabilizando el gasto neto: el Atleti ingresó 145,5 'kilos' por sus bajas, gastando un total neto de 84,45 millones de euros; la Real Sociedad, que no pudo retener a uno de sus mejores jugadores este verano, Martín Zubimendi, ha generado 63,5 millones de euros este verano. Eso significa que, a diferencia del cuadro colchonero, ha tenido que salir al mercado de puntillas para cubrir una baja vital. Por suerte, en esto del fútbol, cuando el balón echa a rodar, no hay millones ni cifras que valgan. El reto de Matarazzo, eso sí, es mayúsculo. ¿Doblegará a Simeone y su poderoso Atleti?