New York Liberty hace oficial el fichaje de Raquel Carrera

Ya es oficial. La franquicia estadounidense New York Liberty, de la WNBA, ha confirmado a través de sus canales oficiales el fichaje de la taronja Raquel Carrera. La interior gallega tenía decidido explorar la vía americana y firmó un contrato no garantizado de una temporada con el equipo neoyorquino, con el que disputará el Training Camp.

"Raquel tiene una combinación especial de tamaño, habilidades y fuerza que encajan en el baloncesto moderno. Vemos que puede tener un gran desarrollo en New York y creemos que tiene un futuro brillante", recita el comunicado de bienvenida a Raquel Carrera de New York Liberty.

Examen en el Training Camp

El contrato firmado no es garantizado, sino que le permite a Raquel Carrera disputar el Training Camp (pretemporada) y luchar por ganarse un puesto en la plantilla definitiva para la temporada regular, en la que solo puede haber 12 jugadoras por plantilla. En su caso, eso sí, llegaría también con el aval de sus 10 títulos con el Valencia Basket y de una potente trayectoria internacional con la selección española, con a brilló precisamente ante Estados Unidos en el último encuentro el Premundial de Puerto Rico, con 15 puntos y 18 de valoración.

Derechos en EEUU

Aunque en el Draft fue elegida por Atlanta Dreams, en junio de 2022, sus derechos fueron traspasados a las Liberty, donde también jugó durante siete temporadas la propia Rebecca Allen y donde ha competido estos últimos años Leo Fiebich, con estrellas del calibre de Breanna Stewart y Sabrina Ionescu.

Pese a ello, la franquicia neoyorquina renunció a sus derechos a mitad de la temporada pasada, por lo que ahora han de negociar año a año si quieren contar con la gallega en próximas temporadas, al igual que podrían hacer el resto de franquicias, al ser agente libre.

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Compatible con Valencia Basket

Al contrario que en el caso de Awa Fam, que jugará también en Project B haciendo imposible la compatibilidad con el Valencia Basket, Raquel sí podría seguir jugando en València, al menos hasta el final de su contrato, en caso de que se gane un contrato definitivo con New York Liberty.