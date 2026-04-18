Rubén Burgos, entrenador de Awa Fam en Valencia Basket: "Venía gente de muchas franquicias a verla entrenar, a conocerla mejor"

Nadie mejor que Rubén Burgos conoce a la jugadora en la que se ha convertido Awa Fam. El actual entrenador de Valencia Basket femenino, en el cargo desde 2017, fue quien hizo debutar a la canterana taronja con el primer equipo en 2021 cuando apenas tenía 15 años. Desde ese momento, Rubén ha sido una pieza clave en el desarrollo de Awa y su adaptación al baloncesto profesional hasta superar con creces los 100 partidos disputados con Valencia Basket.

Tras ser informado de las grandes cualidades que estaba demostrando Awa Fam en sus años de formación, fue en un entrenamiento en l'Alqueria donde Rubén Bergos vio por primera vez en acción a la pivot de Santa Pola. Y no tardó en detectar que tenía algo especial. "En el club estábamos informados de una jugadora infantil que tenía un gran futuro. La primera vez que la vi estaba en la grada de L’Alqueria, en una de las pistas laterales, la veía muy concentrada en el entrenamiento, muy pendiente del colectivo ya, se le veían capacidades técnicas y también muy bien mentalmente, con mucha implicación".

Awa Fam después de ser elegida en el draft / instagram

Poco después el VBC Infantil de Awa Fam disputó la Minicopa en Salamanca, competición que terminarían ganando, y Rubén Burgos ya no le quitó el ojo de encima, consciente de que esa jovencísima jugadora iba a estar tarde o temprano en sus filas. "Desde que fue con el Infantil a la Minicopa de Salamanca y la ganaron, estaba muy pendiente de ella, pero también de otras compañeras que eran proyectos de primer equipo como Lucía Rivas o Alba Caballero".

Impacto inmediato y liderazgo siendo cadete

Con apenas 15 años debutó con el primer equipo, disputando minutos de calidad en competiciones muy exigentes. Parecía un movimiento arriesgado pero el impacto de Awa Fam fue inmediato. "Estaba ya en el primer equipo siendo cadete e impactaba porque, además, en algunos entrenamientos era la que más rebotes cogía. Debutó en Eurocup, jugó en Liga Femenina y lo hacía todo con mucha naturalidad. Tenía mucho respeto por las mayores, pero en la pista se crecía e iba mejorando con mucha naturalidad".

Valencia. Valencia Basket Club. Equipo femenino Roig Arena Pista entrenamiento Media day femenino Entrevista a Queralt Casas Rubén Burgos VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

Más allá de sus cualidades técnicas, la mentalidad de líder humilde y trabajadora ha sido clave para llegar hasta donde está llegando. "En L’Alqureria tenía su grupo de amigas siempre, también con muchas de su edad en la selección. Era una líder natural, tenía personalidad, era cercana, ayudaba a todas y era muy entrenable, siempre con muy buena disposición".

El espejo de Raquel Carrera y una gestión perfecta por parte del club

A veces es difícil no precipitarse con una jugadora que demuestra tanto potencial con tan poca edad, pero la gestión del club y del cuerpo técnico no pudo ser mejor para que el desarrollo de Awa fuera el adecuado. El caso de Raquel Carrera, otra explosión precoz que tuvo éxito, podría haberlo acelerado todo, pero Rubén Burgos no corrió ninguna prisa. "Su rendimiento le hacía merecer la oportunidad de debut, cerca tenía el espejo de Raquel Carrera, que también recortaba plazos en todo. Incluso con Awa podíamos haber avanzado más, pero tampoco era cuestión de meterle más presión. En el Challenge tenía su rol importante y era también una fase importante de su crecimiento".

Elena Buenavida y Awa Fam, en la previa al partido ante Austria / ALBERTO NEVADO

"Con ella hemos gestionado siempre mucho sus minutos porque jugaba en varios equipos y a veces en esas edades les coincide el calendario con fases finales de otras categorías. A veces doblaba o triplicaba dinámica pero lo llevaba con mucha naturalidad. Se esforzaba, ponía mucha dedicación y era muy discreta".

En todos los aspectos, el trato del club ha sido impecable, sobre todo en el trato humano para con una jugadora que dio el salto a la élite siendo una niña. "Siempre ha estado muy bien cuidada en la cantera, con Manolo areal, con Pepa y Esteban Albert, el club se ha implicado mucho y siempre ha mostrado gratitud". También fue acertado el momento y destino de su cesión al Gernika, una etapa que le ayudó a jugar con regularidad, madurar y ganar confianza. "Entendí que aceptara ese año de cesión, le vino bien para su crecimiento y fue un acierto".

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Las jugadoras taronja cedidas en Gernika, Awa Fam (17p) y Elena Buenavida (12p, 6r y 9a), firmaron un gran partido. //ÁNGEL GRANDE / EFE

'Espías' en l'Alqueria de forma habitual

La irrupción de Awa Fam fue de tal magnitud que pronto atrajo miradas internacionales, en una evidente prueba de que, años más tarde, terminaría escribiendo su nombre en el WNBA Draft, como efectivamente ha terminado ocurriendo. 'Scouters' de varias franquicias viajaro a València para ver a Awa en acción y cononcer en primera persona sus habilidades. "Ahora da otro paso muy importante en su carrera. Es una oportunidad que se ha merecido. Recuerdo que venía gente de muchas franquicias a verla entrenar, a hablar con los técnicos para conocerla mejor y eso no es muy normal. El merito es de Awa, en el club le hemos ayudado a crecer pero se está ganando seguir con una gran carrera".