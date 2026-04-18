Partido de preparación para los playoffs de Liga F Endesa en el Roig Arena

El Roig Arena acoge este domingo a partir de las 12:00 horas el último partido de fase regular de la Liga Femenina Endesa esta temporada, y lo hace sin nada en juego a nivel clasificatorio para Valencia Basket, que recibe al Ensino Lugo ya sabiendo que acabará en la tercera plaza independientemente de los resultados. En cualquier caso, las de Rubén Burgos quieren cerrar la primera fase de la mejor manera posibile y coger sensaciones de cara a unos playoffs cuyo nivel de exigencia es cada año más alto.

Por su parte, el conjunto gallego, que ha perdido sus últimos dos compromisos ligueros, aterriza en el pabellón taronja en la sexta posición, todavía con su plaza de playoffs en juego, por lo que saldrá a cancha prácticamente con la obligación de ganar.

Como viene siendo habitual en los últimos partidos, Rubén Burgos cuenta con toda su plantilla al completo, por lo que podrá seguir repartiendo esfuerzos de cara al tramo más decisivo de la temporada que arranca en unas semanas. Uno de los grandes atractivos del choque será el recibimiento del Roig Arena a Awa Fam tras su histórica selección en el tercer pick del WNBA Draft.

Rubén Burgos solo contempla "dar el cien por cien" para preparar los playoffs

En la previa del partido, Rubén Burgos explicó que se encuentran ya "inmersos en las dos semanas de preparación de playoffs" y que por ello "el foco está en nuestra mejora, en preparar y crecer nuestros automatismos y nuestro juego técnico-táctico, pero también llegar en un nivel físico óptimo tras la carga de la temporada". Para ello, el técnico solo contempla "trabajar con intensidad, dar 100% en cada partido, aprovechar esos 40 minutos y, sobre todo, desde ya en el Roig Arena, dar la mejor sensación posible y esa imagen de deseo que conecte con nuestra afición".

En la misma línea, Leo Fiebich aseguró que "los próximos dos partidos nos prepararán muy bien para los playoffs porque son buenos equipos, equipos físicos, ambos equipos juegan con mucha pasión y energía". Sobre Ensino Luego explicó que "juega con mucha pasión y energía y con mucha alegría, y hacen que sea muy difícil para los equipos ganarles".

Leti Romero / VBC

Imbatidas ante el Ensino esta temporada

Será el tercer partido entre Valencia Basket y Ensino Lugo esta temporada, habiendo caído los dos primeros del lado taronja. El primero, correspondiente a la jornada 15 de Liga F Endesa, se resolvió con un igualado 75-78 en Pazo Provincial dos Deportes, mientras que el segundo fue en los cuartos de final de la Copa de la Reina en el que el cuadro taronja, que posteriomente ganaría el título, se impuso por 11 puntos.

En general, Ensino Lugo, aparte de ser ya uno de los rivales más habituales para Valencia Basket, es un equipo que se les da bien a las taronjas, ya que han ganado 18 de los 19 partidos en los que se han visto las caras.

Cerrar la fase regular de la mejor manera posible

Valencia Basket llega a esta jornada 29 de la LF Endesa con un récord de 21-7 y con la tercera posición ya definida, aunque viene de derrota en la pista de IDK Euskotren. En estos momentos, a falta de dos jornadas para el final de la fase regular, lidera Casademont Zaragoza con un 25-3, seguido de Spar Girona con un 23-5.

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El combinado de Rubén Burgos tiene dos jornadas para finalizar la fase regular con las mejores sensaciones posibles. Con la diferencia de victorias respecto Zaragoza y Girona, subir posiciones ya no es plausible. Tampoco lo es que le cacen sus perseguidores. Por ello, Valencia Basket ya sabe que terminará en tercera posición y se enfrentará al sexto en cuartos de playoff.