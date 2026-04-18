El valenciano Quique Llopis, mejor atleta español del año 2025

La marchadora granadina María Pérez, doble campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros, y el valenciano Quique Llopis, cuarto del mundo en Tokio en los 110 vallas, fueron elegidos este sábado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo los mejores atletas españoles de 2025.

El premio a mejor atleta fue para Quique Llopis, que consolidó en 2025 su crecimiento en la élite internacional de los 110 metros vallas. El valenciano fue cuarto del mundo en el Campeonato del Mundo de Tokio, confirmando su regularidad en las grandes finales globales. En pista cubierta volvió a mostrar su mejor nivel, igualando su propio récord de España de 60 metros vallas con 7.48 y reafirmando su condición de referencia europea en la disciplina. "Siempre intento hacer lo difícil fácil pero algún día fallaremos", comentó Llopis, que se impuso en la votación al marchador Paul McGrath y al mediofondista Mohamedd Attaoui.

María Pérez sobresalió en 2025 en una temporada histórica confirmando su dominio absoluto en la marcha mundial. La granadina consiguió un doblete en los Mundiales de Tokio en 20 y 35 km y entró en el selecto grupo de atetas que han logrado esta gesta junto a nombres como Usain Bolt, Mo Farah o Carl Lewis, un hito que la constató como mejor atleta del mundo “fuera del estadio' por World Athletics. Además, María Pérez también fue primera en el Campeonato de Europa de marcha por equipos y subcampeona de Europa por equipos, consolidando una temporada de referencia internacional.

"Este premio no es solo por el trabajo que hago en la pista sino por el trabajo que hay detrás con mi equipo. Yo soy la que marcha pero gracias a mi entrenador, Jacinto Garzón, soy la atleta que soy", dijo al recoger el premio María Pérez, que se impuso en la votación de finalistas a la velocista Paula Sevilla y a la mediofondista Marta García.

Listado de premiados:

· Mejores atletas: María Pérez y Quique Llopis.

· Mejores jueces: Alicia Ruano e Ignacio Rego.

· Mejores atletas sub23: María Forero y Abel Jordán.

· Mejores atletas sub20: Sofía Santacreu y Ander Garaiar.

· Mejor entrenador atletismo: Jacinto Garzón.

· Mejor entrenador Allianz Generación atletismo: Valentín Rocandio.

· Mejores atletas Allianz Generación Atletismo: Aitana Alonso y Hugo Casañas.

· Premio Igualdad y diversidad: Fundación Sportium.

· Mejor federación: Federación Cataluña.

· Premio Iberdrola BeAthletics Women: María Vasco.

· Mejores atletas máster: Esther Colás y Juan Luis López Anaya.

Noticias relacionadas

· Mejores organizadores de atletismo: ayuntamiento de Madrid, Milla Internacional de Berango, SD Correcaminos, Club Atletismo 10k Valencia, CD Atletismo Málaga, Diputación Burgos, Federación Galega de atletismo, ayuntamiento de Canfranc y Club Montaña Los Arañones.