Oriol Paulí lleva en volandas al Hiopos Lleida a una nueva victoria sobre el Barça

Solventado el viernes el trance del Bayern en la Euroliga, clasificado para el 'play in', que aguarda ya el martes en el Palau, el FC Barcelona debió apartar los pensamientos europeos por unas horas. Tocaba coger el autocar y hacer frente a un Hiopos Lleida en el ambiente siempre sobreexcitado del Pavelló de Barris Nord. Lo hizo con desgana, visto lo visto. Fue desarbolado por el equipo leridano, capitaneado por un excelente Oriol Paulí, cuyos 27 puntos fueron paladas al hoyo azulgrana (90-80).

El Hiopos había ganado en el Palau Blaugrana en octubre y eso era un aliento en una situación actual de fragilidad. Venía de una victoria ante LaLaguna Tenerife, pero el parcial de resultados era de 2 victorias y 10 derrotas. Aun así, más que temer al Barça, el equipo de Gerard Encuentra compareció como si hubiera recibido una infusión de sangre, bombeado por el vocerío de la audiencia local y el reto de volver a tumbar al gigante.

El entrenador de Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Endesa que disputan Hiopos Lleida y FC Barcelona, este domingo en el Barris Nord de Lleida. / Alex López / EFE

Defendieron y presionaron como diablos los jugadores de granate, con deseos evidentes de reeditar el triunfo de la ida. Nadie representó mejor este estilo estimulado que Paulí, exjugador del Barça, que echó a correr como un galgo a la mínima oportunidad y jugó como si quisiera demostrar que la camiseta azulgrana no le venía grande. Fenomenal actuación la suya, resumida en los 36 puntos de valoración y visualizada en el ritmo que le dio al partido cada vez que agarraba el balón. Melvin Ejim, con 20 puntos, fue quien mejor le secundó en el esfuerzo ofensivo.

Hundimiento azulgrana

El partido corrió más o menos igualado hasta después del descanso. A partir de ahí fue como si al Barça se le hubiera acabado el oxígeno. Empezó la segunda parte con cinco puntos por delante y volvió a la pista exangüe, desbordado por la energía del Hiopos, que actuó como si tuviera más interés en el partido. La ventaja a favor de los leridanos creció paulatinamente. Más 5, más 7, más 12 y llegó a más 13 en la frontera de los cuatro minutos para el final.

Xavi Pascual, durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Endesa entre Hiopos Lleida y FC Barcelona. / Alex López / EFE

Se esperaba que en algún momento u otro el conjunto de Xavi Pascual apretara en defensa un poquito, que de todos los triples que intentaba, y fallaba, entrara alguno, que le pusiera algo de ganas. Apareció un rapso de orgullo de Brizuela, máximo anotador azulgrana con 21 puntos, que unido a algo de acierto en el rebote rebajó las diferencias a seis. Resultó ser breve.

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Al Hiopos no le entró el temido tembleque a ganar, tan propio de los equipos en situación delicada, supo frenar el débil amago de remontada barcelonista y selló una décima victoria que le da tranquilidad de cara a la salvación. Paulí aún le quedaron fuerzas para dirigir la celebración con los aficionados tras el encuentro. El rey de la fiesta. Se lo mereció. Del Barça se esperan mejores prestaciones el martes ante el Estrella Roja en la Euroliga.