Santiago Cañizares: "En el Valencia de Peter Lim Matarazzo también estaría en la calle"

Santiago Cañizares, exportero del ValenciaCF, ha aprovechado la consecución de la Copa del Rey por parte de la Real Sociedad para volver a hurgar en una herida conocida en el valencianismo: la fragilidad del banquillo de Mestalla incluso cuando llegan los resultados. El exportero deslizó que, en el Valencia, un técnico como Pellegrino Matarazzo “estaría en la calle” tanto si hubiera conquistado un título “de forma brillante” como si hubiese perdido una final en la tanda de penaltis. Y remató su reflexión con una idea que apunta directamente a dos precedentes recientes en la era Peter Lim: “Marcelino y Bordalás pueden dar fe de que esto es información, no opinión”.

La afirmación de Cañizares encuentra sustento en la historia más reciente del club. Marcelino García Toral condujo al Valencia a conquistar la Copa del Rey de 2019, en pleno año del Centenario, tras derrotar al Barcelona por 1-2 en la final disputada el 25 de mayo en el Benito Villamarín. Aquel título, el primero del club desde 2008, coronó una temporada en la que además el equipo logró clasificarse para la Liga de Campeones.

Sin embargo, ese éxito no reforzó su posición. El 11 de septiembre de 2019, apenas unos meses después de levantar la Copa, el Valencia hizo oficial su destitución. Días después, el propio Marcelino explicó que el trofeo copero había sido uno de los puntos de fricción con Peter Lim, al asegurar que para el máximo accionista la Copa era una competición “menor” o “secundaria” frente al objetivo prioritario de entrar en Champions.

Bordalás, por el mismo camino

El otro caso al que remite Cañizares es el de José Bordalás. El técnico alicantino llevó al Valencia a la final de la Copa del Rey de 2022, disputada el 23 de abril en La Cartuja. El conjunto de Mestalla empató 1-1 con el Betis y cayó en la tanda de penaltis, después de rozar un título que habría cambiado el tono de la temporada.

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Pese a ese recorrido copero, Bordalás tampoco tuvo continuidad. El Valencia comunicó oficialmente el 3 de junio de 2022 que el entrenador cerraba su etapa en el club, subrayando en su despedida que el equipo había alcanzado la final del torneo del KO.