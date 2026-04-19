El Valencia Basket despide la Liga Regular en el Roig Arena con una intranscendente pero amarga derrota (62-70)

El Valencia Basket cayó ante al Durán Maquinaria Ensino por 62-70 en el último partido de la Fase Regular de la Liga Femenina Endesa en el Roig Arena y en la penúltima jornada de una primera fase que concluirán las de Rubén Burgos el sábado 25 en la cancha del Hozono Global Jairis. Auqnue el partido de este domingo era intranscendente para las taronja, que independientemente de los resultados de estas dos últimas jornadas, finalizarán terceras en la Liga Regular, el Valencia Basket sufrió una dolorosa derrota en un partido gris en el potencial taronja sólo aparecio en contadas ocasiones. Las de Rubén Burgos, que ganaban por 10 puntos a falta de 6 minutos, acabaron naufragando en un nefasto final de partido en el que el Ensino, que se jugaba mucho más, hizo un gran trabajo defensivo y ofensivo liderado precisamente por la taronja Alicia Flórez. Los malos porcentajes de acierto en el tiro y el rebote, que dominó el Ensino, sentenciaron a las taronja.

Un partido que suponía el reencuentro de Awa Fam con la afición taronja tras su viaje a Nueva York para ser elegida en el número 3 del draft de la WNBA. La valenciana fue recibida con cariño por la grada. También recibió una sonora ovación Alicia Flórez ,jugadora del Valencia Basket cedida al Durán Maquinaria Ensino y que visitaba el Roig Arena defendiendo al conjunto gallego.

El Valencia Basket pronto cogió las riendas

Igualdad e intensidad marcaron los priemros minutos de juego con Fiebich en el Valencia Basket como jugadora más acertada en ataque. Las taronja imprimían un fuerte ritmo y una intensa defensa, fieles a su filosofía y poco a poco se iban adueñando del juiego. Un triple de Araújo ponía el 12-6 en el marcador y obligaba a las gallegas a pedir tiempo muerto. Las taronja, con Awa Fam muy segura bajo los aros, dominaba el rebote defensivo y eso le permitía armar con rapidez en ataque. También con un buen trabajo en el rebote ofensivo, disponían de segundas y terceras oportunidades para ampliar su ventaja. El Valencia Basket, con una María Araújo muuy activa en ataque, conservaba una ventaja de entorno a 5 ó 6 puntos pero sin acabar de distanciarse ante un Ensino que peleaba cada balón y que también apostaba por el tiro exterior como principal recurso ofensivo, aunque la buena defensa taronja suponía un serio obstáculo para las gallegas. Con 20-14 acababa el primer cuarto.

Un pequeño bache superado en el segundo cuarto

En los primeros compases del segundo cuarto, el Valencia Basket se mostraba errático en ataque mientras el Ensino salía mucho más concentrado sorprendiendo a las locales con un parcial de 0-6 que acababa con la ventaja taronja empatando el encuentro a 20. Rubén Burgos reaccionaba rápidamente pidiendoi tiempo muerto. Hillsman sustituía a Fam y acompañaba ahora a Carrera en el juego interior. El Valencia Basket reaccionaba con Carrera y Hillsman intimidadndo en la zona y Ouiviña anotando un triple que devolvia la tranquilidad (28-22 min., 15). Burgos seguía rotando el banquillo y entraban ahora romero y Buenvida para dirigir el juego.

El Valencia Baket superaba el bache y volvía a tomar con decisión las riendas del partido (34-27). El Valencia Basket exhibía ahora todo su potencial, tanto exterior como interior y evitaba que el Durán Maquinaria Ensino se acercase en el marcador (39-31 min. 19). Con ese marcador se llegaba al fin del segundo cuarto y por tanto, al descanso. Fiebich, con 10 puntos fue la máxima anotadora taronja en esta primera parte.

Tercer cuarto

Un triple de Alicia Flórez reavivaba las esperanzas de remontada de las gallegas en el arranque del tercer cuarto (39-34) pero Anderson contestaba con ora anasta de 3. En el Ensino, Alicia Flórez asumía el liderazgo. El partido volvía a apretarse. al Valencia Basket le costaba ahora anotar, no encontraba buenas posiciones y pasaban los minutos mientras el marcador se movía lentamente (42-39). El Ensino sabaca provecho de la falta de ideas ofensivas de las taronja y gracias a una buena labor defensiva, se ponía a tan sólo 1 punto (42-41 min. 25). El parcial en este tercer cuarto era de 3-10 para las visitantes.

El Valencia Basket necesitaba recuperar la frescura para frentar a un Ensino que seguía ganando terreno. Las taronja encontraban ahora algo de tranquilidad desde el tiro libre con cinco sucesivos anotados quie les daban oxígeno (47-43 min 27). Ensino endurecía su defensa buscando la remontada y eso daba más opciones a las taronja desde el tiro libre.

Las taronja seguían anotando de 1, esta vez la protagonista era Awa Fam que convertía los dos tiros ligbres de que disponía para seguir estirando la renta (49-43). De nuevo Fam se enfrentaba a la línea de tiros libres, esta vez sólo anotaba 1. El Valencia Baksekt continuaba sin conseguir canastas en juego pero el lado positivo es que también impedían que el Ensino anotase y seguía sumido en una sequía anotadora motivada por la buena defensa local. Con un apretado 50-47 finalizaba el tercer cuarto.

Último acto del partido

De nuevo desde el tiro libre llegaban los dos primeros puntos taronja enel último cuarto, logrados por Leticia Romero (52-45). Por fin Anderson taladraba el aro con una canasta en juego e inmediatamente, en el siguiente ataque, Romero lograba un triple que volvía a dar una cómoda vejanta a las de Rubén Burgos ( 57-47). Diez puntos de ventaja con los que afrontar los 7 últimos minutos. Pero el Ensino, de nuevo, volvía a reaccionar y también despertaba en ataque y en un abrir y cerrar de ojos recortaba a la mitad la renta local y de nuevo, con uon triple, se pon´.ia a sólo 2 pluntos (j57-55) a flta de 5 minutos. Hillsman, bajo los aros cortaba el parcial de las gallegas.

Anderson fallaba dos tiros libres y dejaba al Ensino, (con 59-57), en opción de igualra el marcador. Alicia Flórez fallaba un triple por muy poco y las taronja salvaban su renta pero en el ataque siguiente el triple de Fequiere sí entraba y el Ensino se ponía por delante 59-60. Faltaban 3 minutos y el Valencia Basket perdía su renta. El partidoi se endurecía. Ahora cada ataque era decisivo.

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Al Valencia Basket no le entraba naadaahora y el Ensino se crecía y ampliaba peligrosamente su ventaja (60-64) con sólo 1 minuto y 14 segundos por jugar. Rubén Burgos pedía tiempo muerto. Fiebich erraba un nuevo triple y devolvía la posesión al Ensino que ponía la puntialla con un triple de Tate (60-67). Ya no había tiempo, el Ensino remataba la remontada llevándose la victoria del Roig Arena.