Vittorio Ghirelli gana la carrera de NASCAR con Piquet en el podio del Circuit

El piloto italiano Vittorio Ghirelli ha ganado la segunda carrera de NASCAR Euro Series en el Circuit Ricardo Tormo con uno de los protagonistas del fin de semana, Nelson Piquet Jr., en la tercera posición. Más de 22.000 espectadores durante el fin de semana han convertido al Valencia NASCAR Fest en uno de los fines de semana favoritos de los aficionados valencianos.

Tras la salida de la segunda carrera Gianmarco Ercoli ha dominado la primera vuelta desde la pole, pero un accidente ha obligado una resalida en la que el más rápido ha sido el joven francés Paul Jouffreau que se ha colocado al frente del pelotón en la tercera vuelta.

Desde entonces el piloto galo formado en el karting en Valencia ha ido agrandando su ventaja sobre el norteamericano Jordan O’Brien y sobre Ercoli, hasta que ha sufrido un reventón en su neumático delantero derecho a diez vueltas para la meta. A O’Brien el liderato le ha durado dos giros hasta que se ha salido de la pista, de forma que el vigente campeón Vittori Ghirelli ha tomado la cabeza de carrera.

El podio / DASTMEDIA

Por detrás, Garret Lowe y Nelson Piquet Jr han mantenido sus posiciones de podio hasta la meta. En su primer fin de semana de competición en la NASCAR europea, Piquet ha sumado con esta tercera plaza sus primeros puntos, ya que el la primera carrera terminó envuelto en un accidente múltiple.

En la categoría Open la victoria ha sido para el suizo Thomas Toffel que completa así un doblete a los mandos de su Chevrolet Camaro.

El futbolista del Valencia Arnaut Danjuma ha sido el Grand Marshall de la carrera de Euro NASCAR V8GP. El delantero neerlandés ha iniciado el proceso de salida de la prueba invitando a los pilotos a arrancar los motores con el clásico “Drivers, start your engines!!”.

Camiones de Carreras

El Campeonato de España de Camiones de Carreras ha vuelto a congregar mucha atención del público. El portugués Eduardo José Rodrigues ha completado un fin de semana perfecto con cuatro victorias. El piloto de MAN, que participa en el europea de la especialidad ha impuesto la superioridad mecánica por delante de Josy Vila y Jorge Vila que han completado el podio en cada una de las carreras del fin de semana.

Solidaridad sobre Ruedas

La Fundación Solidaridad Sobre Ruedas ha hecho entrega de ocho vehículos más en su campaña de asistencia a afectados por la DANA. Con esta entrega la Fundación lleva entregados un total de 580 vehículos desde el mes de noviembre de 2024 cuando se iniciaron las entregas.

Imagen de la carrera / DASTMEDIA

Durante el acto la Fundación ha recibido el cheque de 22.072 euros por parte del fabricante de cascos MT Helmets. La firma inició el pasado mes de noviembre una campaña de venta del casco solidario del Circuit con la imagen del trazado de Cheste. Los beneficios de la campaña han ido directos a la Fundación que continúa su labor tratando de devolver la movilidad a los afectados por la tragedia.

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El Circuit volverá a convocar a los aficionados el próximo 16 de mayo para la tercera edición del Gran Premio Velas Maratón, una doble carrera de running de 4 y 10 kilómetros que se celebra en la pista de Gran Premio del Circuit Ricardo Tormo al atardecer.