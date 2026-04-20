Carlos Corberán: "Creo en mi plantilla"

Ni dos semanas duró la ilusión por Europa esta temporada en un Valencia CF al que LaLiga le ha vuelto a dar un golpe de realidad. Por enésima temporada, el equipo blanquinegro tendrá un fin de curso ajetreado con el miedo en el cuerpo de perder la categoría, una circunstancia que, por desgracia, se ha convertido casi en algo habitual desde que Meriton está en el club.

A pesar del mal rendimiento deportivo, la confianza del club en Carlos Corberán es máxima y a los hechos se puede remitir uno. Sin embargo, la opinión pública no está del todo del lado del técnico de Cheste, que está más discutido que nunca desde que llegó al cargo en enero del año 2025.

Corberán, convencido en la confianza de la plantilla

La situación es tan delicada que incluso existe el debate de si la plantilla está en el mismo barco que el entrenador. Sobre esto ha sido preguntado Carlos Corberán en la rueda de prensa previa a la 'final' contra el Mallorca de este jueves: "Estoy convencido de la convicción de la plantilla, pero hay preguntas que yo no te puedo responder. El equipo tiene mentalidad, herramientas y ganas para darle la vuelta. Son un equipo entregado en la causa, con capacidad de autocrítica cuando los resultados no llegan".

"Si las cosas no salen bien, nos quedamos tocados. Siento al equipo exactamente igual que cuando llegué. Cuando no salen las cosas, lo que se mira es al entrenador, pero con esa parte convivimos todos los entrenadores. Cuando ganamos somos los mejores y cuando perdemos lo hacemos todo muy mal. Uno debe ser autocrítico y el primero que no está satisfecho es Corberán".

Lo que sí dejó claro el técnico es su confianza en los jugadores: "Creo en mi plantilla y creo que pudimos hacer más puntos".

Los jugadores del Elche celebran el gol contra el Valencia, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, este sábado en el estadio Martínez Valero en Elche.-EFE/ Pablo Miranzo. (Elche) (Valencia) / Pablo Miranzo / EFE

¿Está el vestuario preparado mentalmente?

Más allá de lo futbolístico, los partidos que le restan al Valencia esta temporada tendrán un fuerte componente psicológico, especialmente los duelos directos por la permanencia, como es el caso de la visita a Son Moix. Sobre esa preparación del equipo, Corberán explicó lo siguiente:

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"Un partido es la suma de muchos componentes, desde lo físico, táctico, técnico y también mental. Los partidos hay que saber jugarlos y también competirlos. Cada partido tiene su escenario y un tipo de rival. Hay una parte que por mucha consecuencia - resultado presente, también hay una fase con lo mental. Manejar un resultado o situación de dificultad que condiciona. Cuando sumas las dos, estarás más cerca del resutlado que deseas conseguir".