Cristina Ouviña entra en el 'club de los 200 partidos'

La base aragonesa Cristina Ouviña ha alcanzado un nuevo hito en su trayectoria con el Valencia Basket al disputar su partido número 200 con la camiseta taronja. En su sexta temporada en el conjunto valenciano, la jugadora se convierte en la quinta en la historia del club en alcanzar esta cifra.

El logro llegó durante la última jornada de la LF Endesa, en un momento especialmente significativo para Ouviña, que esta temporada ha regresado a la competición tras su maternidad. Con esta marca, se une a un selecto grupo en el que también figuran Marie Gülich (200), Cristina Ouviña (200), Raquel Carrera (214), Leticia Romero (296) y Queralt Casas (322). Cuatro de las cinco jugadoras en ese Top 5 de partidos siguen en activo en el Club.

Partidos nacionales e internacionales

En cuanto al reparto de encuentros, Ouviña ha sumado la mayoría en la competición liguera, con 140 partidos, a los que añade participaciones en torneos nacionales y europeos como la Copa de la Reina, la Supercopa, la EuroCup Women o la EuroLeague Women, consolidando su papel clave en todas las competiciones en las que ha participado el equipo. Los 200 partidos de Ouviña se distribuyen en 140 en LF Endesa, 10 en Copa de la Reina, 7 en Supercopa LF Endesa, 14 en EuroCup Women, 2 de fase previa de EuroLeague Women, 1 de SuperCup Women y 26 de EuroLeague Women.

Más allá de la cifra redonda, la base destaca en varias estadísticas históricas del club: es segunda en asistencias y robos, además de situarse entre las cinco mejores en anotación y rebotes. Su impacto también se refleja en el palmarés reciente del Valencia Basket, donde ha contribuido a la conquista de ocho títulos, entre ellos una EuroCup Women y varias ligas, copas y supercopas nacionales, consolidándose como una de las jugadoras más influyentes de la historia reciente del conjunto valenciano.

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Sus números

2ª en asistencias (820), 2ª en robos (359), 5ª en puntos (1371), 5ª en rebotes (624) y 6ª en triples (155). De forma activa, Ouviña ha sido partícipe de ocho títulos del Valencia Basket: EuroCup Women (20-21), SuperCup Women (21-22) LF Endesa (22-23 y 23-24), Supercopa LF Endesa (21-22 y 23-24) y Copa de la Reina (23-24 y 25-26).