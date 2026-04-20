La Guardia Civil investiga el acoso de tres furgonetas de aficionados de la Real a una autocaravana de seguidores del Atlético

La Guardia Civil de Badajoz ha abierto una investigación tras la denuncia presentada por una aficionada del Atlético de Madrid que, junto a otros seguidores rojiblancos, sufrió un presunto acoso y maniobras peligrosas por parte de tres furgonetas ocupadas por seguidores de la Real Sociedad cuando regresaban de la final de la Copa del Rey. "Hay una investigación abierta para determinar la posible infracción penal o administrativa", han dicho desde la Benemérita a El Periódico de Extremadura, que han añadido: "Está por determinar la hora exacta".

Los hechos ocurrieron en la autovía A-5, en las inmediaciones de Mérida, mientras el grupo viajaba en una autocaravana que lucía en su parte trasera una bandera de España y el escudo del Atlético de Madrid. Según el testimonio de Sandra, una de las ocupantes, las tres furgonetas negras —que por su aspecto podrían tratarse de vehículos de alquiler— realizaron un “sándwich” alrededor de la autocaravana durante aproximadamente diez minutos.

Sandra relató que los ocupantes de las furgonetas efectuaron volantazos bruscos y maniobras temerarias con el aparente objetivo de sacarles de la carretera. En un momento dado, uno de los vehículos abrió una de sus puertas laterales para increpar a los aficionados colchoneros y exigirles que se detuvieran. “A nosotros nos han mirado mal”, remarcó la denunciante.

La aficionada ha compartido varios vídeos del incidente en su perfil de X (antes Twitter) para denunciar lo ocurrido y pedir a la Guardia Civil que actúe ante este tipo de conductas. En declaraciones al programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, Sandra calificó los hechos de “vergonzosos” y aseguró que vivieron momentos de auténtico pánico: “Ya íbamos cagados de miedo porque nos han visto grabar y nos hemos tenido que parar en una vía de servicio para que pasaran”.

Los afectados contactaron con la Guardia Civil durante el incidente y facilitaron las matrículas de las furgonetas implicadas. Sin embargo, Sandra lamentó la respuesta recibida: “Yo creo que no nos han hecho mucho caso, la verdad, porque con el atasco que había podían haber venido y alcanzarles. Incluso andando podrían haberlo hecho”.

A pesar del susto, la seguidora rojiblanca ha mostrado su disposición total a colaborar con las autoridades: “No tengo ningún problema en denunciar a la banda impresentable”.

La Guardia Civil de Badajoz está investigando los hechos por posible conducción temeraria y acoso en la vía pública. De momento no se han producido detenciones ni identificaciones oficiales.

Este incidente se produjo apenas unas horas después de la final de la Copa del Rey disputada en Sevilla, donde la Real Sociedad se proclamó campeona ante el Atlético de Madrid.

De hecho, durante el fin de semana, la capital extremeña se ha establecido como un punto de paso y destino para los aficionados del Atlético de Madrid y la Real Sociedad de Fútbol. Los seguidores de ambos equipos, llegados desde la capital española y desde San Sebastián se dejaron ver por la ciudad desde el pasado miércoles, reconocidos todos ellos por sus llamativas camisetas roja y blanca, y azul y blanca.

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Con el objetivo de disfrutar del ambiente y el patrimonio cultural de Mérida, muchos de los aficionados aprovecharon su paso por la ciudad para conocer sus monumentos y degustar la gastronomía local. La capital extremeña se presenta como un lugar ideal para descansar y reponer fuerzas antes de seguir camino a la final de la Copa. Y cabe destacar que para una parte de esos seguidores, Mérida no fue solo una escala de ida, sino del mismo modo el lugar elegido para descansar tras la final, antes de emprender el regreso a sus ciudades de origen.