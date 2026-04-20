¿Hay o no hay Liga el próximo fin de semana?

Es lunes de vuelta a la rutina y quizás, con la resaca de la final de la Copa del Rey ya acabada, hayas abierto la aplicación de LaLiga para ver cuándo vuelve a jugar tu equipo. La alegría, a priori, habrá sido inmensa. Desde mañana y hasta el próximo jueves se disputa la jornada 33 de la competición doméstica, con enfrentamientos fundamentales para los equipos valencianos como un RCD Mallorca-Valencia CF y un Levante UD-Sevilla CF. La lógica diría que, una vez se haya completado, tocaría la jornada 34 el próximo fin de semana. Sin embargo, la misma no dará comienzo en los próximos días, sino el 1 de mayo, es decir, la semana que viene. Por tanto, ¿eso significa que no hay Liga este fin de semana? Nada más lejos de la realidad.

La 'alteración' del calendario

Y es que este viernes, sábado, domingo y el próximo lunes sí habrá competición liguera, lo que pasa es que ha habido una 'alteración' del calendario que puede llevar a confusión. En concreto, la realidad es que no se va a jugar la citada jornada 34, sino la 32. ¿Y por qué se hace la 33 antes que la 32? La respuesta está en la propia celebración de la final del torneo copero el pasado sábado. La fecha de este partido -que finalmente se llevó la Real Sociedad- era originalmente el 25 de abril. No obstante, su coincidencia con el GP de España de MotoGP en Jerez y la Feria de Abril hizo que se tuviera que modificar y trasladar a otro momento, concretamente a este pasado 18 de abril, ante la dificultad de encontrar huevos en un calendario sobrecargado de partidos. Eso hizo además que el calendario, conocido desde el verano de 2025, se tuviera que cambiar.

En la práctica, la solución encontrada fue la de retrasar la jornada 32 -que era la que tocaba este pasado 'finde'- una semana y, por tanto, celebrarla entre el viernes 24 y el lunes 27. Esto, sin ir más lejos, hará que desde que se ponga el balón en juego en Son Moix y en San Mamés -los dos primeros encuentros de esta jornada 33, arrancando mañana a las 19 horas- hasta que se pite el final del partido del Espanyol y el Levante UD en el RCDE Stadium alrededor de las 23 horas del lunes 27, haya al menos un partido de fútbol cada día.

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Tramo decisivo

Sin descanso, por tanto, en un tramo final de Liga en el que los equipos valencianos -el Valencia solo tiene tres puntos de margen sobre un abismo en el que el Levante se encuentra plenamente inmerso, necesitando cuatro puntos para 'salir'- se juegan mucho en su batalla por evitar el descenso.