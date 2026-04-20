Iván Romero: "Queremos que llegue ya el partido del jueves para intentar ganar otra vez"

La salvación del Levante pasa indudablemente por hacerse fuerte en casa, así lo demuestran sus últimos resultados en el Ciutat de València, contando con 3 victorias y un empate en los últimos 4 compromisos como local.

Uno de los jugadores de moda en el conjunto granota es Iván Romero, que vivirá un partido muy especial el próximo jueves frente al que fue su equipo, el Sevilla FC y también concidirá con algunos de sus antiguos compañeros como él mismo ha declarado: “hay seis o siete jugadores con los que jugué en juveniles y en el filial del Sevilla FC".

El jueves se vivirá un apasionante duelo por la permanencia, dos equipos con absoluta necesidad de sumar puntos y un Ciutat de València con ganas de fútbol tras los últimos resultados. Los de Orriols se encuentran con ganas de afrontar este encuentro: "queremos que llegue ya el partido del jueves para intentar ganar otra vez” declara Iván Romero en las redes oficiales del club.

El ariete afirma que el equipo está trabajando muy bien tanto a nivel ofesinvo como defensivo y apuesta por "seguir en esa línea para sumar todos los puntos posibles e intentar llegar al objetivo”

Aficionados del Levante en el Ciutat de València / Levante UD

El jugador número 12

El delantero granota no ha dudado en hacer un llamamiento a los suyos: “Necesitamos a la afición, como siempre” ante la gran relavancia de dicho encuentro, para Iván la afición: "hace que siempre demos un poquito más y nos acerquemos mucho más a la victoria".

Noticias relacionadas

Pero no todo son exigencias por parte del ariete de Solana, también ha tenido tiempo para destacar la fidelidad de los aficionados levantinistas: “Estos partidos que hemos jugado entre semana, me parece extraordinario que venga tanta gente en un día así que la gente trabaja. Ese esfuerzo que hacen nos da un plus más cuando estamos fatigados, cansados o las cosas no van bien".