Mallorca-Valencia: Horario y dónde ver el partido

El Valencia CF inicia este martes ante el Mallorca, el tramo decisivo de la temporada. Con las posibilidades europeas convertidas casi en utopía a pesar de quedar todavía siete partidos por jugarse, las posibilidades de caer a puestos de descenso no son una realidad imposible, lo que obliga a comenzar a sumar de tres en tres para evitar fantasmas. Un camino de urgencias que comenzará este martes en Son Moix contra el Mallorca. Será, ante todo, un enfrentamiento contra un rival directo en el que los de Carlos Corberán deben aspirar al triunfo en el que será el encuentro número 3.000 de los valencianistas en el torneo liguero.

Gayà golpea un balón durante el partido contra el Mallorca. / Francisco Calabuig

El Mallorca, el rival a batir

Más allá de la efeméride, enfrente estará un equipo dirigido por Martín Demichelis que viene enchufado después de ganar 2-1 al Real Madrid y 3-0 al Rayo Vallecano antes del parón por la final de la Copa, triunfos que le han permitido escapar de los puestos de peligro. De ahí que el partido, el tercero seguido del club insular en casa, sea una prueba de fuego para el Valencia CF que saltará este martes a las 19.00 horas al estadio de Son Moix con la clara misión de alejarse de los puestos de 'quema' que marca el Elche CF, último verdugo de los blanquinegros en la competición liguera.

Como referencia insular estará un Vedat Muriqi enrachado. Suyos han sido tres de los últimos cinco goles de los 'bermellones' en el torneo doméstico, lo que le ha situado como el segundo goleador de la competición con 21 tantos, solo dos menos que Mbappé. Además, sus guarismos duplican el rendimiento goleador del jugador del Valencia CF con más acierto este curso, Hugo Duro, que actualmente suma nueve dianas.

Entre los problemas de los valencianistas, más allá de las urgencias, está la situación que vive la defensa. Cömert fue el último en sumarse -estará fuera para los próximos partidos- a una lista de bajas en la que ya estaban tanto Copete como Diakhaby y en la que solo César Tarrega está completamente sano para liderar la zaga. No en vano, Unái Núñez ha sido una incógnita después de que perdiera el partido en el Martínez Valero por unas molestias.

Horario y dónde ver el partido

Un partido correspondiente a la jornada 33 de LALIGA que, más allá de las cifras, se podrá seguir a partir de las 19 horas tanto en los medios oficiales del club como en la web de Levante-EMV, mientras que la retransmisión será a través de Movistar LaLiga, bien en el Dial 54 o en el 57.