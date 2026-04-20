Nate Reuvers, el jugador 'omnipresente del' Valencia Basket

'Hoy juegan Nate Reuvers y once más', eso es lo que debe de pensar jornada tras jornada Pedro Martínez para elaborar el roster de doce jugadores que debe presentar en cada partido tanto de la Liga Endesa como de la Euroliga. Y es que el interior de Minnesota con pasaporte húngaro, ha disputado hasta ahora todos y cada uno de los partidos del Valencia Basket esta temporada, tanto en la competición nacional como en la europea: 27 partidos de Liga y 38 de Euroliga. A esto se une los dos de Copa del Rey (cuartos y semifinales) que también jugó con el Valencia BC.

No ha faltado a ningún partido

Reuvers, es un fijo para el Valencia Basket, tanto que no ha faltado en ningún partido, ni por lesión ni por ser descartado por Pedro Martínez. El técnico taronja cuenta con 15 jugadores en la primera plantilla por lo que cada partido, 3 se tienen que quedar fuera de la convocatoria. Muchas veces los problemas físicos son los que determinan los descartes y otras veces se trata de decisiones técnicas del entrenador. Lo sorprendente es que en ninguna jornada Reuvers ha sido descartado y de por ahora, su estado físico es envidiable ya que no ha tenido que perderse ningún partido por sufrir alguna molestia física.

Reuvers se queda 'solo'

El pívot es el único jugador del Valencia Basket que ha disputado todos los partidos, un privilegio que compartía hasta el pasado domingo con su compañero de equipo Jaime Pradilla. El jugador aragonés, tuvo que abandonar a última hora la concentración del equipo debido a unos problemas musculares y eso le impidió jugar ante el Bàsquet Girona. Era el primer partido que Pradilla se perdía en toda la temporada ya que también ha disputado los 38 de la Liga Regular de la Euroliga y jugó todos los partidos hasta la jornada 26 de la Liga Endesa. Sólo ante el Girona, en la jornada 27, no pudo vestirse de corto.

Nate Reuves no sólo fue protagonista el domingo en el Pabellón Fontajau de Girona por quedarse como el único jugador que ha disputado todos los partidos, sino que además, fue decisivo en la victoria de su equipo. Aunque hasta ese momento no había tenido una buena actuación, Reuvers asumió la responsabilidad de jugarse el triple decisivo que le dio la victoria a los de Pedro Martínez por 81-84.

Un seguro para el Valencia BC

Reuvers se ha consolidado como una de las piezas más importantes del Valencia Basket. En la Euroliga ha promediado en la Fase Regular, en las 38 jornadas, un total de 10,8 puntos por partido, 3,4 rebotes y 11,4 de valoración personal. En la Liga Endesa en las 27 jornadas disputadas promedia 16,41 minutos de juego con 9,1 puntos anotados, 3,1 rebotes y 8,7 de valoración personal.

Especialmente brillante fue su actuación en la jornada 35 de la Euroliga en la que fue elegido MVP de la jornada tras batir la mejor valoración personal lograda por un jugador del Valencia Basket en un partido de la máxima competición continental. Reuves, ante la Virtus de Bolonia finalizó el partido con 44 de valoración tras anotar 33 puntos y capturar 10 rebotes.

Nate Reuvers / M.A.Polo / VBC

Renovado hasta 2028

Reuvers (2,11m, Lakeville (Minnesota, EE.UU), 30/09/1998, 27 años) está totalmente asentado y consolidado en el Valencia Basket, club al que llegó en el verano de 2023 y en el que está cumpliendo su tercera temporada. El club cuenta plenamente con él como demostró el pasado mes de marzo con la ampliación de su contrato. En su apuesta por la continuidad de gran parte de la plantilla, incluido el técnico Pedro Martínez, Reuvers ha sido uno de los jugadores que más rápido se ha apresurado la dirección técnica taronja a renovar.

Noticias relacionadas

El club alcanzaba un acuerdo con el pívot norteamericano para ampliar el contrato que le une con la entidad taronja para dos temporadas más, por lo que la estancia de Reuvers en el el Valencia Basket se extenderá al menos hasta el final de la temporada 2027-28.