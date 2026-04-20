El plan de Carlos Corberán para frenar a Muriqi en el Mallorca-Valencia

El hombre de moda en LaLiga tiene nombre y apellidos y juega en el RCD Mallorca. Vedat Muriqi ya no solo es el goleador del conjunto bermellón, sino que es uno de los mejores de fútbol europeo en la actualidad. El delantero de Kosovo ha marcado ya 21 goles en Liga y si el Mallorca no está en una situación más crítica es, en buena parte, gracias a él.

De hecho, en las últimas semanas en las que no ha reducido su ritmo goleador, se ha metido de lleno en la lucha por ser el máximo goleador del campeonato español, a solo dos goles de un tal Kylian Mbappé, que lleva 23. En las últimas siete jornadas, además de pelear por salvar al Mallorca, tendrá la oportunidad de hacer historia y escribir su nombre en la lista de jugadores que al menos un año han sido el máximo goleador de LaLiga.

El Valencia, con la defensa en cuadro contra Muriqi

Y el equipo que Muriqi espera que sea su próxima víctima no es otro que el Valencia CF. Ambos equipos se miden este martes en una auténica final por la permanencia y el kosavar será la principal amenaza para el conjunto de Carlos Corberán. Además, el Valencia llega con la defensa en cuadro después de que el técnico de Cheste haya confirmado en rueda de prensa que ni Eray Cömert ni Unai Núñez llegan al partido, por lo que César Tárrega es el único central disponible para el partido.

¿Cómo pretende el Valencia parar a Muriqi?

Preguntado por la amenaza del 'pirata', Corberán ha dejado claro lo que intentará su equipo este martes en Son Moix. "Vive muy cómodo cuando están en el área. En Mestalla ya intentamos alejarles del área", explicó el de Cheste, haciendo referencia a que esa será, de nuevo, la hoja de ruta.

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En cualquier caso, Corberán dejó claro que el Mallorca "no solo es Muriqi" y analizó sus virtudes desde la llegada de Martín Demichelis al cargo: "Intentan tener iniciativa en el juego y Demichelis hace uso de mucho mediocentro con 3-4 volantes y menos extremos. Usan más el fuera de juego que antes. Son dos aspectos que diferencian. Nos ocupa colectivamente manejar el partido en ataque y defensa, sobre todo cuando impongan su esencia".