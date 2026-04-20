De la zona Aragonés a la zona Meriton: el declive competitivo del Valencia CF

En el último mes, LaLiga se ha adentrado en su último tramo. Diez partidos, un cuarto final, donde el margen de error se agota, las piernas sienten como aumenta la presión y la motivación en la búsqueda de un objetivo definido marca la diferencia. Tradicionalmente, desde que el Sabio de Hortaleza solía decir que "las ligas se deciden en las últimas diez jornadas", a este momento que el Valencia CF inició con una victoria contundente en Sevilla (0-2) el 21 de marzo -el espejo donde mirarse- y concluirá el 24 de mayo con la visita a Mestalla del FC Barcelona se le conoce como la 'zona Luis Aragonés'.

En clave valencianista, esta 'zona Aragonés' muestra con mayor claridad la pérdida de competitividad que ha experimentado el equipo ante la ausencia de ambiciones y metas claras fijadas desde la estructura del club. Los datos hablan por sí solos. Consumado por Peter Lim, en 2019, el cataclismo que terminó con un Valencia CF de Champions League, los blanquinegros han jugado durante las últimas siete temporadas un total de 63 encuentros pertenecientes a ese segmento de LaLiga que lo decide todo, como recordaba siempre el seleccionador que 44 años después devolvió a España el gen de campeón con la Eurocopa 2008. Siete años en los que las derrotas, cuando todo parece que más importa, en el caso de los de Mestalla son más que las victorias y los empates.

El Valencia CF posterior a Marcelino ha cambiado la tendencia ganadora que le precedía tanto en la primera etapa de Meriton como en las 19 temporadas precedentes con el sistema de tres puntos por triunfo en la competición española. En un juego de palabras podría decirse que con el paso de los años se ha pasado de la 'zona Aragonés', sinónimo de lucha hasta el último suspiro de la última jornada, a la zona Meriton. Contabilizando los tres enfrentamientos disputados con Sevilla, Celta y Elche, desde junio de 2020, en plena pandemia, hasta el día de hoy el equipo valencianista tan solo ha ganado 19 duelos del cuarto decisivo de LaLiga (30 %). Mayor es el porcentaje de las 25 jornadas perdidas (40 %), e idéntico el de los empates (30 %).

Por el contrario, en los dos años con Marcelino como técnico y Mateu Alemany en la dirección general, los blanquinegros sobresalieron en este esprint final. En especial, entre finales de marzo y mediados de mayo de 2019, el conjunto del asturiano voló hacia la UEFA Champions League. Con siete triunfos -Sevilla, Real Madrid, Levante, Betis, Huesca, Alavés y Valladolid-, fue el número uno de la competición, ascendiendo del séptimo lugar al cuarto, recortando una desventaja de seis puntos tras sumar un total de 21 sobre 30 posibles.

Las mismas victorias que empates y derrotas

Anteriormente, en los tres primeros cursos de Peter Lim como máximo accionista las 30 jornadas de la 'zona Aragonés' se repartieron en 12 victorias, siete empates y 11 derrotas. Un balance que mejora ampliamente lo hecho en la etapa más reciente, pero que sigue estando lejos del competitivo Valencia visto a lo largo de los 190 encuentros de los tramos finales de LaLiga entre 1996 y 2014. Prácticamente, las dos primeras décadas de la 'liga de tres puntos' que en Mestalla se iniciaron, precisamente, con Luis Aragonés en el banquillo y haciendo creer al valencianismo en que se podía ganar el título, pese a la importante desventaja con la que se partía con relación al Atlético de Madrid. En total, 19 años en los que el bagaje fue de 95 victorias (50 %), 38 empates (20 %) y 57 derrotas (30 %).

Historias del otro gran clásico / L-EMV

En aquella temporada 1995/96, el hecho de que la LFP (Liga de Fútbol Profesional) salvara a Sevilla y Celta del descenso administrativo por falta de avales económicos, la Primera división reunió a 22 equipos, lo que llevó el desenlace del título a la disputa de 42 jornadas. A falta de once, los rojiblancos disponían de diez puntos de renta, nueve, a falta de las diez últimas... pero el Valencia CF se plantó en la última fecha, el 25 de mayo, a solo dos del Atlético de Madrid de Radomir Antic. Los madrileños no fallaron en casa frente al Albacete y levantaron la copa de campeones. Sin embargo, los murciélagos de Luis Aragonés dieron una lección de fe y carácter ganador. Su Valencia CF sumó 22 puntos en aquellas diez jornadas finales.

El Valencia, a lo largo de la historia en la 'zona Aragonés'

95/96 22 puntos (7 victorias, 1 empate, 2 derrotas) Entrenador: Luis Aragonés

96/97 13 puntos (3 victorias, 4 empates, 3 derrotas) Entrenador: Jorge Valdano

97/98 14 puntos (4 victorias, 2 empates, 4 derrotas) Entrenador: Claudio Ranieri

98/99 15 puntos (4 victorias, 3 empates y 3 derrotas) Entrenador: Claudio Ranieri

99/00 23 puntos (7 victorias, 2 empates y 1 derrota) Entrenador: Héctor Cúper

00/01 14 puntos (4 victorias, 2 empates y 4 derrotas) Entrenador: Héctor Cúper

01/02 25 puntos (8 victorias, 1 empate y 1 derrota) Entrenador: Rafa Benítez

02/03 13 puntos (4 victorias, 1 empate y 5 derrotas) Entrenador: Rafa Benítez

03/04 20 puntos (6 victorias, 2 empates y 6 derrotas) Entrenador: Rafa Benítez

04/05 15 puntos (3 victorias, 6 empates y 1 derrota) Entrenador: Antonio López

05/06 17 puntos (5 victorias, 2 empates y 3 derrotas) Entrenador: Quique S. Flores

06/07 16 puntos (5 victorias, 4 empates y 1 derrota) Entrenador: Quique S. Flores

07/08 15 puntos (5 victorias, 0 empates y 5 derrotas) Entrenador: R. Koeman y Voro

y 08/09 19 puntos (6 victorias, 1 empate y 3 derrotas) Entrenador: Unai Emery

09/10 18 puntos (6 victorias, 0 empates y 4 derrotas) Entrenador: Unai Emery

10/11 17 puntos (5 victorias, 2 empates y 3 derrotas) Entrenador: Unai Emery

11/12 14 puntos (4 victorias, 2 empates y 4 derrotas) Entrenador: Unai Emery

12/13 20 puntos (6 victorias, 2 empates y 2 derrotas) Entrenador: Ernesto Valverde

13/14 13 puntos (3 victorias, 4 empates y 3 derrotas) Entrenador: Juan A. Pizzi

TEMPORADAS CON MERITON

14/15 17 puntos (4 victorias, 5 empates y 1 derrota) Entrenador: Nuno E. Santo

15/16 13 puntos (3 victorias, 1 empate y 6 derrotas) Entrenador: G. Neville y P. Ayestaran

y 16/17 16 puntos (5 victorias, 1 empate y 4 derrotas) Entrenador: Voro

17/18 17 puntos (5 victorias, 2 empates y 3 derrotas) Entrenador: Marcelino García

18/19 21 puntos (7 victorias, 0 empates y 3 derrotas) Entrenador: Marcelino García

19/20 10 puntos (3 victorias, 1 empate y 6 derrotas) Entrenador: A. Celades y Voro

y 20/21 10 puntos (2 victorias, 4 empates y 4 derrotas) Entrenador: J. Gracia y Voro

y 21/22 11 puntos (2 victorias, 5 empates y 3 derrotas) Entrenador: José Bordalás

22/23 15 puntos (4 victorias, 3 empates y 3 derrotas) Entrenador: Rubén Baraja

23/24 9 puntos (2 victorias, 3 empates y 5 derrotas) Entrenador: Rubén Baraja

24/25 18 puntos (5 victorias, 3 empates y 2 derrotas) Entrenador: Carlos Corberán

25/26 3 puntos (1 victorias, 0 empates y 2 derrotas) Entrenador: Carlos Corberán

Desde entonces, solo dos equipos blanquinegros mejoraron el registro del de Luis Aragonés en la llamada con el tiempo 'zona Aragonés'. En 2000, el de Héctor Cúper, lanzado en Liga y Champions, con 23 unidades, y en 2002, el de Rafa Benítez -25 puntos, gracias a ocho triunfos y un empate-, campeón de LaLiga tras 31 años de sequía en la competición madre. Aragonés, Cúper, Benítez y Marcelino hicieron al Valencia CF líder en las diez etapas más importantes de LaLiga. Benítez lo colocó segundo en este tramo en la campaña del Doblete, 2004, Unai Emery, cuarto en 2009, Ernesto Valverde, tercero en 2013 en un esprint que a punto estuvo de coronarse con el premio de la Champions League y Nuno, quinto, para rubricar una excelente temporada 2014/15 que acabó igualando el récord de 77 puntos de Rafa Benítez.

Sin embargo, en los tiempos más recientes la historia ha cambiado, aunque Carlos Corberán puede presumir de ser el mejor de los entrenadores que han pasado por Mestalla en la 'zona Aragonés' desde el adiós de Marcelino. La dinámica positiva de la pasada temporada 2024/25 en la segunda vuelta, construida en gran medida por el de Cheste y su cuerpo técnico, llevó al equipo a terminar el torneo con 18 puntos sobre la treintena gracias a cinco partidos ganados y tres empatados.

Entonces, el Valencia CF fue el sexto con mayor puntuación en las últimas diez fechas de LaLiga. La única vez desde 2020 que el conjunto blanquinegro habría acabado este periplo liguero con 30 puntos en juego en posiciones europeas. El resto de cursos son para olvidar con la excepción de los 15 puntos obtenidos con Rubén Baraja en 2023. Precisamente, en otra temporada en la que la presión del descenso obligó a apretar el acelerador hasta la jornada 38 en el Benito Villamarín.

Baraja y Corberán

Como contrapunto negativo y muestra de la ausencia de tensión competitiva cuando ha llegado la 'zona Aragonés' se halla lo vivido en abril y mayo de 2024. Justo cuando se despertó la ilusión de un regreso a las competiciones europeas con los triunfos ante Granada y Osasuna, tras años de carencia deportiva y económica, el Valencia CF del 'Pipo' la tiró completamente por tierra sumando apenas dos puntos de los últimos 21 en liza. Los nueve puntos de hace dos años quedan hoy como el peor registro en la 'zona Aragonés' en 30 años de LaLiga de tres puntos.

Ahora, en el presente, el equipo de Carlos Corberán tiene por delante las siete etapas finales en este trecho del torneo que lleva el nombre del mítico Luis Aragonés con el único objetivo de escapar cuanto antes de cualquier peligro de descenso a Segunda división. Por el momento, los únicos tres puntos de nueve con los amargos traspiés ante Celta y Elche requieren una reacción inmediata este martes en Palma de Mallorca.

Esta es la 'zona Aragonés' del Valencia 2025/26

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