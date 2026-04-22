La enésima lesión de Thierry Rendall: el lateral portugués se ha perdido 77 partidos con el Valencia CF

Thierry Rendall se ha vuelto a lesionar. El lateral derecho del Valencia fue sustituido durante el encuentro contra el Mallorca por Renzo Saravia, que debutó tras fichar en febrero por el club, en el minuto 11 de partido después de pedir a las asistencias médicas que entrasen al campo desde el suelo. El luso acumula en las últimas cinco temporadas siete lesiones que le han hecho perderse 77 partidos con el equipo de Mestalla.

Thierry Correia cae ante Youssef Enriquez durante un partido de LaLiga frente al Alavés en Mendizorrotza / Adrian Ruiz Hierro

Esta temporada acumula ya cinco partidos en los que no ha jugado por una lesión muscular en el "isquiotibial de la pierna izquierda" según comunicó el club valencianista el 11 de enero después del partido contra el Elche. A la espera de la confirmación, se espera que el jugador se pierda lo que resta de temporada por una nueva lesión, la octava en las siete temporadas que lleva en el Valencia CF. La más grave la sufrida la temporada 24/25 que le obligó a mantenerse fuera de los terrenos de juego durante 35 partidos de los 43 que disputó el equipo 'blanquinegre'. A las lesiones, hay que sumarle los 9 partidos que se ha perdido por enfermedad entre la temporada 21/22 y la 22/23, un total de 77 partidos.

El jugador luso acaba contrato el 30 de junio con el Valencia CF y el club ya se encuentra buscando opciones dentro del mercado. Nombres como el de Pablo Maffeo cogen fuerza para reforzar el lateral derecho a partir de la próxima temporada pese a las declaraciones de Ron Gourlay, quien anunció que se encontraban "hablando con sus agentes" y que analizan los contratos de los jugadores de forma constante.

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La enfermería del Valencia CF

La lesión de Thierry aumenta una enfermería al borde del colapso. Foulquier, Cömert, Diakhaby, Unai Núñez, Copete y Julen Agirrezabala son los 6 lesionados a los que se suma Thierry Rendall, todos miembros de la zaga valencianista que busca soluciones en un momento crítico de la temporada. Saravia parece la solución temporal al detrimento que sufre la defensa del Valencia, pero no es la única opción. Carlos Corberán también cuenta con Luis Rioja, a quien ya ha colocado de lateral derecho en más de una ocasión, o con Jesús Vázquez, quien jugaría a pierna cambiada.