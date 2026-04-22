Jean Montero gana el premio al 'mejor jugador joven' de la Euroliga

Jean Montero ha sido elegido por los entrenadores de la EuroLiga como el mejor jugador joven de la temporada en la máxima competición europea. El base-escolta dominicano se convierte en el primer jugador del Valencia Basket que recibe el premio, siendo esta la última temporada en la que puede optar a él. El premio, entregado al mejor jugador menor de 22 años el 1 de julio, ha sido otorgado a jugadores de la talla de Luka Doncic o Rudy Fernández.

Jean Montero celebrando una canasta de forma llamativa / ED

El jugador, que ha demostrado que para él la edad es tan solo un número, también es uno de los nombres frecuentes en la discusión por el MVP de la competición. Pese a ser la primera temporada en Euroliga del dominicano, ha demostrado que está más que preparado para las noches grandes de Euroliga. Prueba de ello es la estelar actuación contra Hapoel Tel Aviv, cuando sus 29 puntos y 8 asistencias sirvieron para remontar un partido que al inicio del último cuarto se perdía por 12 puntos. No es el único partido así; Panathinaikos (22 puntos, 7 asistencias, 100% T2), Milán (25 puntos, 5 rebotes, 3 robos) o Cruz Roja (25 puntos, 4 asistencias, 4 robos) también han sufrido la mejor versión de Montero.

Unas estadísticas de 'total star'

La estrella del Valencia Basket ya ganó la temporada pasada el mismo reconocimiento en la BKT EuroCup y se consagra como el primer ganador del premio en ambas competiciones. Montero ha liderado a su equipo en puntos (13.7), asistencias (4.6) y valoración (16.4), galardones que le han servido para ser el mejor de los candidatos al premio pese a la lesión del principio de temporada.

Desde su llegada a València en 2024, también ha recibido el premio a mejor joven de la Liga Endesa en 2 ocasiones (2024 y 2025) y ha participado en el mejor quinteto de la EuroCup (2025) y de la Liga Endesa (2025). Durante su periodo en Morabanc Andorra, también ganó el premio a mejor jugador joven de la Liga Endesa en 2023, siendo el máximo galardonado y el único en conseguirlo en 3 ocasiones consecutivas.

Sergio De Larrea tercero

El base valencianista, Sergio De Larrea, ha quedado tercero, por detrás de Saliou Niang. El jugador de la Virtus Bologna ha ocupado el segundo puesto en la clasificación por el premio. El premio otorgado a Montero, ya es el segundo título inidividual a nivel europeo que recibe un miembro del Valencia Basket esta temporada, después del premio a 'Mejor Entrenador' que le otorgaron a Pedro Martínez.

El entrenador taronja es el primero en conseguir el título tanto en Euroliga como en EuroCup, un mérito que comparte con su equipo técnico, con los jugadores y con el club. “No lo veo como un premio individual. Tengo que involucrar a mis ayudantes, que son absolutamente excepcionales y que hacen que mi trabajo sea más lucido, a los jugadores por su día a día y por creer en lo que entrenamos, y también al club por la ambición que demuestra y por la tranquilidad que me ha dado”, explicó Martínez este miércoles en declaraciones facilitadas por la entidad.

El técnico catalán, exentrenador de equipos como el Joventut, el Gran Canaria o el Baskonia, no quiso perder el foco de la competición y se centró en los próximos compromisos del equipo: “Tenemos que pensar en lo siguiente. La Euroliga y la ACB son competiciones muy fuertes y que exigen muchísimo. Esto está muy bien, pero lo importante es prepararse para lo siguiente y pensar siempre en mejorar”.